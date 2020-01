Konečně! Po tolika letech první hattrick, raduje se Hudáček

Po první třetině to bylo 1:1, za dalších pět minut už jste vedli 5:1. Co se stalo v kabině?

Věděli jsme, že ta první třetina nebyla ideální. Všichni jsme si v kabině sáhli do svědomí a řekli jsme si, že to, jak začneme přesilovku, tak bude vypadat celá druhá třetina. Spadlo nám to tam v přesilovce a potom to tam popadalo ještě čtyřikrát.

Využili jste tři první přesilovky. Bylo to zlomové?

A to jsme je ani vlastně netrénovali, protože se nám zranil Bulda (Michal Bulíř). Byla to taková improvizace. Ale padlo nám to tam, jsme rádi za takový zápas venku.

Zleva Jan Hruška z Vítkovic a Lukáš Derner z Liberce.

Čtyři přihrávky si připsal Michal Birner. Společně s vámi klíčový muž zápasu?

Určitě, je to to vynikající hráč a potvrzuje to body i výkony. Klobouk dolů, jak nám to dnes rozdával.

Po vaší třetí brance přiletěla na led jedna čepice. Viděl jste ji?

Hodil ji tam náš fyzioterapeut. Říkal mi už minule, když jsem měl dva góly, že se těší, až mi tu čepku bude moct hodit. Jsem rád, že jsem mu to mohl splnit, ale vrátil jsem mu ji, ať má co házet příště (smích).

Je těžké udržet koncentraci, když vedete za pět minut o čtyři góly?

Není. I když člověk trošku podvědomě asi poleví. Máme ale za sebou trenéra (Patrik Augusta), který do nás pořád hučí a chce, abychom hráli naplno. Takže motivaci máme pořád.

Jan Hruška z Vítkovic před brankářem Liberce Dominikem Hrachovinou.

Vyčiní vám za prohranou třetí část?

Určitě ano. Bude tam video, sami víme, že to nebylo ideální, čekáme to.

V neděli jste hráli v Třinci, o dva dny později ve Vítkovicích, aniž byste se vraceli domů. Čím jste si tenhle trip zpestřili?

Čerstvým vzduchem asi (smích). Bylo dobře, že jsme nemuseli cestovat. Byli jsme na hotelu, vykládali si mezi sebou a stmelili kolektiv. Možná to na ledě bylo vidět.