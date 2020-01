Překvapivý zvrat, APK extraligu od příští sezony nepřevezme! Sestup i postup zůstanou zachovány

Nezastírají svůj záměr převzít řízení hokejové extraligy od svazu, který ji má na starost od sezony 2012/13. Od příští sezony (2020/21) ale tuzemská nejvyšší soutěž pod křídla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) spadat nebude. APK LH to uvedla v tiskové zprávě po jednání valné hromady. Z toho zároveň vyplývá, že aktuální ročník zůstane s jistotou sestupový - nejhorší tým extraligy po základní části spadne do první ligy, z níž vítěz play off postoupí o patro výš.