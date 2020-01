Hrdinka poprvé skóroval v extralize, ale mrzela ho porážka

Hrdinku povolali trenéři při několika absencích stabilních hráčů Bruslařského klubu z prvoligového Prostějova, kde odehrál většinu sezony. "Ještě včera jsem byl v Prostějově, takže jsem jen rychle přejel sem, dostal nějaké pokyny, nemyslel na to, o jak velký zápas a proti komu jde, a vlítnul jsem na to. Pak mi to tam i šťastně spadlo, tak uvidíme, co se bude dít dál," popsal Hrdinka v rozhovoru s novináři.

Byl to zároveň jeho první gól v sezoně, protože ani za Prostějov neskóroval. Tušil, že premiérová branka mezi elitou ho bude něco stát. "Ještě nevím přesně, nekoukal jsem na sazebník, ale pár tisíc to asi bude. Takže cesta z Prostějova se určitě vyplatila," smál se Hrdinka.

Radost z gólu mu kalila porážka. "Pocity jsou samozřejmě špatné, když jsme prohráli o gól. Bylo tam ve třetí třetině strašně moc šancí. Kdybychom je proměnili, mohl to být úplně jiný zápas. Měli jsme na ně. Čekali na naše chyby, ty využili a zkušeně si to pak pohlídali," ohlédl se Hrdinka za duelem proti úřadujícím šampionům.

Našel ale i pozitiva. "Kluci, co nemohli hrát, určitě chyběli. Někteří odpadli až krátce před zápasem, takže to bylo těžké na poslední chvíli slepit, ale i tak jsme ukázali, že jsme přesto všechno schopní hrát s Třincem," konstatoval Hrdinka.

"Můžeme i takhle hrát ten náš hokej s kýmkoliv, všichni jsou tady na to perfektně kondičně připravení, takže je jedno, kdo tam naskočí, všichni hrají, jak mají, proto to tak funguje a jsme tam, kde jsme. Myslím, že se právě teď vyplácí, jak jsme pracovali přes léto, trenéři si na tom hodně zakládají, pořád tam ta šťáva je," doplnil Hrdinka.

Co tedy chybělo k lepšímu výsledku? "Třinečtí výborně blokovali střely. V závěru jich zblokovali asi pět šest. I tak jsme těch šancí měli ale dost, když už se to tam prorvalo, byla to i trochu smůla. Stačil jeden gól a mohlo být všechno jinak," byl přesvědčený Hrdinka.

Třinec hrál velmi zodpovědně do obrany a bylo těžké se přes jeho hráče dostat do šancí. "Měli výborné to střední pásmo, kde na nás čekali a my jsme se přes ně museli probíjet. Pak čekali na naše chyby. Nebylo to tak, že by nás nějak přehrávali. Spíše těžili z našich chyb," namítl Hrdinka.

Paradoxem je, že se poprvé v extralize střelecky neprosadil kanadský útočník s polskými kořeny Wojtek Wolski, jenž za předchozích pět startů stihl nastřílet osm branek. Mladá Boleslav přesto nedosáhla na body.

"Není to tak, že bychom na něho museli hrát nějakou velkou osobku, ale víme, že boduje každý zápas a měl několik bodů za zápas. Vždy, když je tam na ledě proti vám takový hráč, je tam určitě větší obezřetnost," přitakal Hrdinka. "Pár šancí tam měl, připsal si nahrávku u toho prvního gólu, ale neprosadil se tak, že by nám dal třeba hattrick. Trochu jsme v tomto ohledu splnili, co jsme měli, ale bylo to pořád málo," litoval Hrdinka.