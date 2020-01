Sparta hlásí posilu jako hrom!

„Chci hlavně pomoci týmu, klukům v šatně, ať už budu chytat, nebo ne. Kdybych nechytal, budu rád rozebírat gólmany na druhé straně a pomáhat našim klukům v tom, aby byli ještě lepší," uvedl Neuvirth pro oficiální stránky Pražanů.

Kvůli problémům s kyčlemi, kvůli kterým dokonce před časem podstoupil operační zákrok, Neuvirth dlouhou dobu nechytal. Naposledy stál v soutěžním utkání v bráně Philadelphie před více než rokem. V září se brankář, který hrál v zámořské elitní soutěži i za Washington, Buffalo a NY Islanders, pokoušel o comeback do slavné NHL, na zkoušce v Torontu ale neuspěl. Znovu si obnovil zranění kyčlí.

🎉 | Je nám velkým potěším přivítat doma ve Spartě našeho odchovance a zkušeného brankáře Michala Neuvirtha! #NeuvyJeZpátky

— HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 23, 2020

Nyní se domluvil se Spartou, jejíž dres oblékl ve 24 extraligových zápasech už v sezoně 2012/13 během výluky NHL. „Zcela fit už asi nebudu nikdy, ale pracuji na uzdravení. Věřím, že se mi návrat k hokeji podaří. Zůstávám pozitivní. Hokej mě pořád moc baví a chtěl bych ho hrát dál," pokračuje Neuvirth, jehož při současném zranění Jakuba Sedláčka žene dopředu vidina dostání se na sparťanskou soupisku.

„Pouhé trénování nikoho nebaví, musíte mít důvod, proč tvrdě dřít. Konec své cesty si představuji tak, že budu zdravý, chytat a pomáhat klukům v týmu. Matěj Machovský a Jakub Sedláček jsou parádní gólmani a vynikající členové kabiny. Všichni víme, jak to chodí v hokejovém prostředí – chytat bude vždy ten nejlepší," uvědomuje si účastník Světového poháru 2016, že ve Spartě nemá nic jisté.

I kdyby si místo v brance nevybojoval, svým kolegům i mladým talentům ve Spartě je připraven předávat své zkušenosti. „Za třináct let v zámoří jsem snad nějaké nasbíral. Kdykoliv se mě kluci na něco zeptají, vždy jim rád pomohu. Rád bych své zkušenosti předával dál i po konci kariéry," plánuje si švagr obránce Radka Gudase.

Na Spartě věří, že Neuvirth mužstvu pomůže. „Byla to pro nás povinnost a čest. Vnímáme to jako součást naší filosofie, chceme, aby se naši úspěšní hráči do Sparty vraceli zpátky a pomáhali dalším v rozvoji," prohlásil sportovní manažer Jaroslav Hlinka, podle kterého začne Neuvirth jako gólman číslo tři.

„Jsme rádi, že se k nám Michal připojí, ale tito dva brankáři nám odchytali celou sezonu a na jejich pozici se nic nemění. Jsou pro nás prvořadí. Samozřejmě budeme rádi, aby v některém utkání nastoupil i Michal. Pořád je to gólman světových kvalit. Samozřejmě víme, že celý rok nechytal, záleží pouze na jeho zdravotní stránce," uvědomuje si Hlinka.

Za návrat do Sparty je Neuvirth vděčný. „Vždy jsem si to takhle plánoval, měl jsem v hlavě nastavené, že až se budu vracet z Ameriky, půjdu domů do Sparty. K týmu, který mě připravil na velký hokej. Netušil jsem, že to bude takhle brzo, bohužel, plánovat nejde a musím žít s tím, co mám. Bude mi dvaatřicet, mám odchytaných deset let v NHL, moc rád bych hrál dál. Jsem moc rád za to, že jsem dostal možnost bavit se teď hokejem ve Spartě," uzavírá zkušený brankář.