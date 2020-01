Extraliga prostě do Litvínova patří, burcuje reprezentační posila, jež dostala pořádně naloženo

I z Plzně jste byl na velkou porci minut zvyklý. Nepřekvapilo vás přesto, že vám litvínovští trenéři hned dali tak velkou důvěru?

Trenéři mě na to připravovali, i Jirka Šlégr mi o tom hned po mém příchodu říkal. Jsem za takový icetime jenom rád a doufám, že důvěru ve mě splatím. Každý hokejista je rád, když hraje hodně minut. Na ledě se pak cítí komfortněji, víc si dovolí a sebedůvěra roste. Takhle si můžeme s Litvínovem navzájem pomoct.

Jaký dojem máte z premiéry v litvínovském dresu?

Jsem moc rád, že bereme tři body, protože jsme věděli, jak těžký zápas to bude. Věděli jsme, že Kladno hraje doma výborně a jenom to potvrdili.

Rozhodly vaše dva góly v prvním třetině v jednom oslabení, nebo fakt, že na všechny tři branky Rytířů jste rychle dokázali zareagovat vstřeleným gólem?

Oboje věci nám moc pomohly. Dvěma góly v oslabení jsme získali klid a nezpanikařili jsme ani tehdy, když jsme dostali gól. Naopak jsme vždycky dokázali rychle odpovědět.

Michal Moravčík při své premiéře v dresu Litvínova.

Michal Kamaryt, ČTK

Je na náladě v kabině poznat, že mužstvo hraje o udržení se v nejvyšší soutěži?

Neřekl bych, že nálada je odevzdaná. I když je pravda, že atmosféra v kabině byla v první den mého příchodu, kdy odešlo několik kluků (Jánošík, Kašpar, Mikúš), trošku tišší, než na co jsem byl zvyklý z Plzně. Kluci ale chtějí bojovat, tréninky mají tempo. Věřím, že když budeme pokračovat ve výkonu, který jsme předvedli v Kladně, pak máme velkou šanci extraligu udržet.

Zatímco s Plzní jste atakoval čelní příčky, nyní je tomu zcela opačně. Jste na boj o záchranu psychicky nachystaný?

Asi jsem na tom možná líp než kluci, kteří jsou v tomto prostředí celou sezonu. Veze se to s nimi od začátku. Pro mě dobře, že jsem přišel s čistou hlavou z top týmu, který je nahoře. Věřím, že to můžu přenést na kluky. Věřím, že se to povede a nastartujeme lepší výkony. Vedení klubu do mě asi vkládá velkou důvěru a budu se ji snažit maximálně splatit. Chci co nejvíc pomoct týmu, aby se zachránila sezona, protože extraliga prostě do Litvínova patří.

Sledoval jste hned po zápase v Kladně, jak si vedly Pardubice a Vítkovice, vaši konkurenti v boji o záchranu?

Po každém zápase vždycky koukám na všechny výsledky, abych měl přehled. Nejinak to beru i dneska.