Bál se průšvihu, pak specialista na Tygry zářil. Draft? Snažím se tím nezatěžovat, říká talent Bednář

Věříte si na Liberec víc?

S ním to jsou zápasy, kdy na mě jde více střel, což je to určitě lepší, než když tam půl zápasu stojím a jde na mě pár nahozených puků. Předchozí zápas se mi povedl, takže jsem si možná trochu víc věřil. Ale abych byl upřímný, první třetina tak ani nevypadala. V prvních komerčních pauzách jsem se bál, aby z toho nebyl průser. První tři puky mi vypadly a čtvrtý byl gól... Moc dobrý to nebylo, ale pak se to zvedlo.

Navíc dvakrát vám v první třetině pomohla tyčka.

Ano, a spousta dalších puků mi vypadla. Moc dobrý to nebylo, ale pak se to otočilo a štěstí se ke mně přiklánělo dál. Jsem rád za tři body.

Zápasové zkušenosti sbírá mladý brankář Jan Bednář i v dresu prvoligového Sokolova.

Slavomír Kubeš, ČTK

Čím se to zvedlo?

Sám si to nedokážu moc odůvodnit, ale zaplať pánbůh za to. Nejdůležitější je, aby tomu člověk nikdy nepřestal věřit. Jakmile přestane věřit, je to v háji.

Co pomohlo vám?

Každý má něco. Když jen plácnu, tak někomu pomáhá osahat si tyčky, někdo si něco řekne. Já ani sám nevím... V první třetině to zkrátka nebylo nic moc a pak se to najednou překlopilo.

A velký podíl na tom máte vy.

Je to práce celého týmu. Není to tak, že mám na tom velký podíl já a ostatní malý. Jsme jeden tým a jako jeden tým se snažíme vystupovat a hrát i na ledě.

G Jan Bednar (#2020NHLDraft) stopped 36 of 38 shots, including some stellar saves, to lead @hokejkv to a 3-2 win over league-leading Liberec. #Extraliga pic.twitter.com/eS7r92jCGk — Czech Prospects (@CZprospects) January 24, 2020

Druhý gól jste dali po zaváhání Dominika Hrachoviny do prázdné branky. Velká chyba gólmana?

Byla to jeho chyba, ale to se stane i větším frajerům v NHL. Je tady 25 zápasů a chytá výborně, drží celý Liberec.

Mimochodem v lednu jste se ocitl na seznamu deseti nejtalentovanějších gólmanů Severní Ameriky a Evropy před nadcházejícím draftem NHL na druhém místě. Jak si toho ceníte?

Je to hezký, ale je to zase závazek k další práci. Ale moc na to nekoukám. Vím, že mám draftový ročník a kdyby se to povedlo, bylo by to super. Ale snažím se tím nějak nezatěžovat, protože pak bych toho měl plnu hlavu a nesoustředil se na hokej.