HOKEJ ONLINE: Sparta se v Plzni vrací do hry! Kladno padlo s Třincem, Kometa vydřela ztracený zápas

Na vítězství pro Kometě chtěli navázat hokejisté posledních Pardubic v zápase proti Mladé Boleslavi. Jako první se však dostali ke slovu hosté, když se o jedinou branku úvodní třetiny postaral v 18. minutě Šťastný.

Druhá dvacetiminutovka však patřila Perníkářům. V 22. minutě vyrovnal Ivan, minutu před koncem prostřední části pak poslal Pardubice do vedení Vondrka.

V dramatickém závěru se hostům povedlo v 59. minutě vyrovnat a opět se o to postaral David Šťastný, který svým druhým gólem večera poslal zápas do prodloužení. V něm chybělo do konce devět sekund, když o bodu navíc pro Bruslařský klub rozhodl Ševc.

Kometa smazala tříbrankovou ztrátu

Mizerně vstoupili favorizovaní hokejisté Komety do zápasu s Litvínovem. Vervu poslal do vedení v 8. minutě Válek, o pět minut později navýšil překvapivé vedení Vervy Pavelka a Chemici šli tak po první třetině do kabin s překvapivým vedením 2:0.

Ještě hůř bylo domácím hokejistům i fanouškům v 27. minutě, když potřetí překonal Vejmelku Ščotka a hosté vedli už 3:0. Až pak favorit zabral. Do konce druhé části snížili na jednobrankový rozdíl Kucsera a Zaťovič.

A Zaťovič se v 52. minutě utkání postaral i o vyrovnání. Ve zbytku zápasu již branka nepadla a o vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení. Ani v něm fanoušci branku neviděli, bod navíc tak favoritovi zajistil v samostatných nájezdech Horký.

Vdova po hokejovém trenérovi Ivanu Hlinkovi Liběna Hlinková (vpravo) a vdova po hokejové legendě Vlastimilu Bubníkovi Hana Bubníková-Machatová.

Václav Šálek, ČTK

Kladno padlo s mistrem

Roli favorita začali hosté z Třince plnit již v první třetině, kterou po brankách Galvinše a Hrňi vyhráli 2:0. Kladno se gólu dočkalo v 25. minutě, kdy přesilovou hru využil po Jágrově asistenci kanadský bek Austin. Na více však domácí nedosáhli a připsali si tak již třetí porážku v řadě.

Petr Vampola v diskusi s hlavním rozhodčím

Jiří G. Novák

Liberec si poradil s Hradcem

Proč jsou lídrem extraligy ukázali hokejisté Liberce hostům z Hradce už v úvodní třetině, když je do dvoubrankového vedení poslal nejdříve z přesilovky Hudáček, druhý gól pak přidal v 19. minutě Musil.

Tygři kontrolovali průběh utkání i nadále. V polovině duelu zvýšil v přesilové hře na tříbrankový rozdíl Lenc. Hosté se snížení dočkali až v 39. minutě, kdy Hrachovinu překonal Dragoun. Veškerou snahu Mountfieldu o vyrovnání domácí smazali hned v úvodu třetí části, kdy se prosadil Jelínek, pátou branku pak přidal v přesilovce v poslední minutě Ordoš.