Kladno - Třinec 1:2 Kladno i počtvrté v sezoně nestačilo na mistry

Oba kluby se zapojily do akce s názvem „Legenda legendám" věnované nedělnímu sedmdesátiletému výročí narození Ivana Hlinky a první třetinu odehrály ve speciálních dresech bez reklam s podobiznou ikony jejich historie - Kladno zvolilo Eduarda Nováka, Třinec zase Radka Bonka.

Oceláři se sice museli obejít bez obránce Davida Musila, jenž za faul na plzeňského Gulaše pátečním utkání obdržel od disciplinární komise stopku na dva zápasy, v první třetině ale na ledě dominovali, o čemž svědčí i poměr střel 17:3 v jejich prospěch.

Jaromír Jágr byl opět ve středu zájmu

Jiří G. Novák

Taky že se jejich převaha promítla i do skóre. V sedmé minutě poslal hosty do vedení nahozením od modré, které gólman Godla moc neviděl, obránce Galvinš. O tři minuty později navíc střelu Michala Kovařčíka sklepl pohotově ze vzduchu Hrňa a bylo to 0:2.

Petr Vampola v diskusi s hlavním rozhodčím

Jiří G. Novák

V prostřední třetině Kladno přidalo a najednou bylo nebezpečnější. Ke kontaktní brance mu pomohla přesilovka, když po přihrávce Jágra uspěl se střelou zápěstím od modré nejproduktivnější obránce sezony Austin. V polovině duelu si Oceláři mohli vzít dvougólový náskok zpátky, dělovku Rotha ale zastavila tyčka.

Na začátku třetího dějství Rytíře podržel Godla při šancích Vrány a Galvinše a pak přišel obrovský lak domácích, jenže tutovky Vampoly, Hovorky a Redlicha jistý Kváča zlikvidoval. Minutu a půl před vypršením základní hrací doby odjel Godla na střídačku a Kladno zkusilo hru se šesti bruslaři. Třinec už ale těsný náskok udržel.