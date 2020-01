Kladno táhne! Už se to dozvěděli i v Hollywoodu, glosoval Jágr slavnou návštěvu Rytířů

Hodně vás mrzí, že jste vyrovnaný zápas ztratili rozdílem jediného gólu?

Stejně jako v posledních dvou zápasech v Boleslavi a s Litvínovem jsme zase měli špatný začátek a rychle jsme prohrávali o dva góly. Jako bychom se báli ze začátku hrát. Třinec je kvalitní tým, má dobré obránce, kteří dokážou bruslit, navíc umějí vystřelit. Mají i šikovné útočníky, kteří umí tečovat puky.

Máte vysvětlení, proč se vám nyní nedaří zachytit začátky zápasů?

Myslím, že je to odpovědností. Hráči se podle mě bojí hrát za stavu 0:0, jinak si to nedokážu vysvětlit. Jakmile se dostaneme do stavu, kdy prohráváme, strach jde najednou stranou a začneme hrát. Možná je to také tím, že se soupeř stáhne, když má nahráno. Těžko říct.

Věřil jste ve třetí třetině, že vyjde některá z přesilovek, v nichž jste si vytvořili místy až drtivý tlak?

Šance tam byly, nejhorší je, když dostaneš dvě přesilovky za sebou. To je špatný. Není moc sil a je to dané tím, že naše pětka zůstávala na ledě déle než minutu. Síly pak ubývaly.

Vám také? Odehrál jste téměř dvacet minut, což je nejvíc od poloviny října. Jak jste takovou porci zvládal?

Mám pořád problémy s třísly (Jágr kvůli natrženým přitahovačům v prosinci a lednu absentoval pět týdnů), ale hrozně mi v tomhle pomáhá Petr Vampola. On je hráč, který táhne naši lajnu, dokáže zavést puky do pásma, čímž mi to hrozně usnadňuje. Klobouk dolů, hraje výborně.

Jaromír Jágr hledá cestu k třinecké brance.

Kateřina Šulová, ČTK

Do konce základní části zbývá už jen dvanáct zápasů. Cítíte, že začíná na ledě přituhovat?

Beru věci, jak přicházejí. Sezona má 52 kol, a když si (předkolo play off) uhrajeme, tak si to zasloužíme. Když ne, je to naše chyba. Všichni se budeme snažit dělat maximum. Že máš náskok v půlce sezoně, to ještě nic neznamená. Někdo má lepší začátky, někdo středy a někdo konce. Záleží jenom na nás. Náskok tam byl, ale věděli jsme, že to nic neznamená. Trochu si to kazíme těmi začátky zápasů, to je naše hloupost.

Kladno bojovalo o další ligové body s Třincem.

Jiří G. Novák

Kladno je jednu příčku za desítkou, která zaručuje postup alespoň do předkola play off. Vy osobně koukáte v tabulce spíš nad sebe, nebo pod sebe?

(přemýšlí) Koukám spíš dolů.

Jsou domácí zápasy psychicky náročnější v tom smyslu, že se od vás očekává víc než venku?

Je to těžší v tom ohledu, že jsme doma byli docela úspěšní. Poslední dva zápasy se nám ale nepovedly. Proti Třinci to bylo vyrovnanější, v pátek proti Litvínovu jsme si nezasloužili vyhrát, dělali jsme strašně moc chyb, hlavně v té jedné naší přesilovce, v níž jsme dokázali dostat dva góly a posadili jsme je na koně, což je naše obrovská chyba. Musíme to teď zvládnout v úterý venku na ledě silného Hradce. Každý soupeř je ale hratelný.

Petr Vampola v diskusi s hlavním rozhodčím

Jiří G. Novák

Jak moc vám situaci komplikuje marodka, která vás dlouhodobě provází? Aktuálně vám chybějí Réway, Zelingr a Hajný.

Naše marodka může mít různé příčiny. Buď jsme špatně trénovaní, nebo pro to neděláme maximum. Nebo za to může smůla. Nemyslím si, že jsme jediný mančaft, který si prochází marodkou. Ta trápí všechna mužstva. Někteří hráči mají práh bolesti posunutý, jiní ne. Je pravda, že v NHL jsi musel mít zlomenou nohu, abys vynechal zápas. Tady je to o něčem jiném.

První třetinu zápasu s Třincem jste odehráli v rámci akce „Legenda legendám" ve speciálních dresech bez reklam. Jak se vám líbily kladenské dresy, na jejichž hrudi se vyjímala podobizna Eduarda Nováka?

Věřím, že to splnilo účel. Vždycky jsem byl zastáncem, že bys měl znát historii hokeje, aby ses posouval dál. Bez velkých hráčů jako Milan Nový, Eda Novák, Pospíšil, Kaberle a dalších bychom tady samozřejmě nebyli my. Oni tu ligu udrželi, teď záleží na nás. Každá taková akce, kdy si vzpomeneš na legendy, které pro většinu lidí byly vzorem, je vždycky skvělá.

Na souboj s Třincem se dorazil podívat i známý britský herec Orlando Bloom, který na Barrandově natáčí pokračování série Carnival Row Season, a dostal dres se svým jménem a číslem 13. Překvapila vás jeho přítomnost?

To víš, Kladno táhne! Už se to dozvěděli v Hollywoodu! Mám rád film Troja, v něm to ale trošičku pos*al, když (jako Paris) zabil Achilla (toho hrál Brad Pitt).