Prohra s Vary Liberec nerozhodila, v přesilovkách zničil Hradec. Jedeme dál, hlásí kapitán Jelínek

Liberec přestřílel Mountfield v poměru 35:23. „Snažíme se hrát pořád stejně. Jsme na vítězné vlně, páteční prohra nás nerozhodila a jedeme dál,“ doplnil Jelínek, který s parťáky přetavil v gól hned tři přesilové hry. „Přesilovky v takových zápach rozhodují. Kluci to tam výborně sehráli. Daří se nám už několik zápasů, tak doufám, že nám to vydrží co nejdéle,“ přeje si Jelínek, jenž zvýšil na začátku poslední části na 4:1, když se na pravé straně prohnal kolem bránícího beka a zblízka prostřelil Marka Mazance. „Oni asi zrovna střídali, jen jsem si obšlápl beka a udělal, co umím,“ popsal parádní akci.

Oskara za krásu by si zasluhoval i první gól Libora Hudáčka z 12. minuty. V přesilové hře se rozjel z vlastní poloviny, šikovně se prohnal kolem bránících soupeřů a sám před gólmanem zavěsil zkušeně nad lapačku. „Přesilové hry jsme měli pěkně založené a využili jsme je,“ poznamenal nejproduktivnější hráč Bílých Tygrů Hudáček.

„Hráli jsme výborně s pukem, dobře jsme s ním nakládali a drželi se na něm v útočném pásmu. Tím jsme jim dělali velké problémy. Naopak v obranném pásmu jsme si to nekomplikovali a hráli jsme co nejjednodušeji,“ naznačil další střelec Liberec Radan Lenc. „Rozhodně jsme chtěli vyhrát, chtěli jsme začít poslední čtvrtinu vítězně. Škoda jen inkasovaného gólu, kde tam puk přeskočil hůl. Jinak jsme měli celý zápas pod kontrolou,“ dodal Lenc.

Bílé Tygry ve středu čeká zápas se třetí Spartou, kde může nasadit do trháku v boji o první místo po základní části. „Bude to zápas o odskočení v tabulce. Vnímáme to a chceme udělat rozdílový bodík, který nám může ve finále pomoci,“ uzavřel Lenc.