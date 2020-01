Gól a k tomu skalp Sparty! Plzeňský oslavenec plánoval večeři, Frodl mluvil o řežbě

„O gólu jsem vůbec nesnil, je to spíš bonus. Hlavně jsem si přál, abychom Spartu porazili a vyšvihli se na druhý flek,“ zářil slovenský reprezentační obránce, který s parťáky plánoval večeři. „Platíš?“ vyptával se vedle sedící brankář Dominik Frodl. „Asi jo, ale nebudeme nic přehánět,“ odpovídal mu s úsměvem na rtech plzeňský oslavenec, jenž zkraje závěrečné části poslal Škodu do rozhodujícího trháku přesilovkovou ranou od modré.

„Někdo to tečoval, ale naši kluci se nepřiznali, takže zřejmě někdo ze sparťanů to lízl holení nebo bruslí. Možná mi ho spoluhráči nechali, když mám narozeniny,“ vykládal Čerešňák.

Velkou bitvu nakonec opanovali domácí, byť byl hokej dlouho vyrovnaný a ostrý jako břitva. Vyprodané ochozy si užily zábavu se vším všudy. Krásné góly, řadu šancí, vysoké nasazení, silné emoce. „Bylo to vyhecovaný, řežba. Nevím, jestli jsme takový zápas letos hráli,“ šátral v paměti Frodl, jenž celkově kryl 45 střel. „Byl to playoffový zápas. Lidem se to muselo líbit, i pro nás to je záživnější než jednoznačný hokej bez atmosféry,“ přitakal Čerešňák.

Nechyběly ani četné šarvátky, mezi nimiž vyčníval pěstní souboj mezi Michalem Řepíkem a Jánošíkem, který vyhrál kapitán Sparty, když slovenského protihráče tvrdým direktem poslal do kolen. „Začalo se to tam strkat. Dával mi do obličeje a je těžký pak z toho odstoupit. Šel jsem do toho tak, jak jsem to cítil. Byl jsem čtrnáct minut na trestný, což je dlouhá doba, ale takhle se to prostě sešlo,“ tvrdil smutně Řepík, jehož tým prohrál už čtvrté z posledních pěti utkání.

„Momentálně nám to nejde tak, jak bychom si představovali, ale snažíme se to zlepšit. Dneska jsme tady neodehráli špatný zápas, bylo to jenom o šancích, kdo jich za stavu 2:2 využije víc,“ dodal.