Vyhrál bitku, ale v klíčovém nájezdu selhal. Neudělal jsem to dobře, štve kapitána Sparty

Minule jste v plzeňské aréně nájezd proměnil a s parťáky nakonec slavil výhru 3:2. Tentokrát jste neuspěl a Sparta prohrála 3:6. Na Frodla jste zkusil střelu, kterou však domácí brankář přečetl. Hodně si celý moment vyčítáte?

Možná to bylo klíčové. Vzápětí jsme dostali dva góly... Kdybychom vedli 3:2, bylo by to třeba jiný. Skočil jsem tam po dlouhé době z trestné lavice a neudělal jsem to dobře. Neprovedl jsem to tak, jak jsem chtěl. Gólman si to dobře pokryl.

V závěru první třetiny jste se pustil do pěstního souboje s Jánošíkem, kterého jste po tvrdém direktu srazil do kolen. Jak se všechno seběhlo?

Přišla střela a začalo se to pak strkat. Začal mi dávat do obličeje a je pak těžké z toho odstoupit nebo spadnout na zem. Šel jsem do toho prostě tak, jak jsem to cítil. Samozřejmě byl jsem na trestné lavici 14 minut, což je dlouhá doba. Holt se to tak sešlo.

Co zápas rozhodlo?

Dali zkrátka víc gólů. Dvě třetiny byly vyrovnané. Možná jsme udělali nějaké hloupé fauly, které jsme neměli dělat. Za stavu 2:2 jsme se to tam snažili dotlačit, jenže jsme gól nedali. Pak jsme dostali dva slepené góly. Nepohlídali si předbrankový prostor, oni mají šikovný hráče, a dali nám z toho branky.

Jak zápas ovlivnily emoce?

Ty byly ve všech letošních vzájemných zápasech. V závěru za stavu 6:3 to už bylo i hloupé, ale jinak to byl takový playoffový zápas.

Z posledních pěti utkání jste urvali jen dva body. Proč se nedaří vyhrávat?

Momentálně nám to nejde tak, jak bychom si představovali. Ale snažíme se být zápas od zápasu lepší. Dneska jsme neodehráli špatný zápas. Šance jsme měli a bylo to jenom o tom, kdo jich za stavu 2:2 využije víc.

Ve středu vás čeká lídr z Liberce. Případná porážka by vás vzdálila prvnímu místu...

My nepřemýšlíme o tom, jestli skončíme první. Samozřejmě je to hezký, ale my prostě chceme hrát dobře, zvednout se, a připravit na play off. V této sezoně jsme proti Liberci nehráli špatně, i když jsme třikrát prohráli. V minulém utkání byl Liberec jednoznačně lepší, diktoval tempo, ale třeba v tom prvním jsme si to pokazili sami. Jasně jsme vedli a nechali si to dotáhnout. Ve druhém zápase u nás dobře bránili a my si s tím neporadili. Jinak to ale bylo vyrovnané, v zápasech jsme nehráli špatně.