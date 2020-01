Hradec Králové - Kladno 4:1 Hokejisté Hradce Králové vyhráli a jsou osmí

Pro oba týmy šlo o zásadní zápas. Kladno se mohlo v boji o postup do předkola play off přiblížit Hradci, naopak domácí si dělali nárok na to, aby svého soka možná i definitivně odřízli. Před utkáním byl mezi nimi rozdíl sedmi bodů.

V první třetině bylo lepší Kladno, opticky mělo více ze hry. Mělo také více šancí, proti Redlichovi a Hovorkovi však zasáhl brankář Mazanec, opět velká opora Mountfieldu. Rytířům nepomohla ani první přesilovka, v níž ohrozili domácí branku Vampola a Jágr. V obou případech byl domácí gólman na místě.

Hradečtí čekali na příležitost - a dostali ji. Po hromadné bitce, kvůli níž bylo vyloučeno pět hráčů, získali možnost přesilovky. V ní se v 17. minutě prosadila první formace, ofenzivní zbraň Hradce posledních týdnů. Centr Cingel se trefil z voleje po přihrávce od mantinelu.

Pro Kladno to byla rána, z níž se však zvedlo, tedy herně. Dařilo se zejména elitní formaci s Jágrem a Vampolou. Mountfield byl chvílemi pod tlakem, na druhou stranu se hrálo bez větších šancí. Jen Jágr pálil z dobré pozice, ale Mazanec byl na místě.

Přes kladenskou snahu se Hradec dostal tam, kam potřeboval. Během pěti minut dal dva góly. Nejprve si Klíma po Chalupově přihrávce poradil rychlým manévrem s gólmanem Godlou. Poté ve 32. minutě skóroval podruhé v dresu Mountfieldu Lev. Gól dal díky neústupnosti, na brankovišti si počkal na odražený puk.

Rytíři sice dál hráli aktivně, ale domácí se soustředili na obranu. Navíc na začátku třetí části se trefil hradecký obránce Gaspar a bylo prakticky rozhodnuto. Od té chvíle byl Hradec jasně lepší. Kladno držel gólman Godla, proti němuž se neprosadili mladící Poppel a Gaspar.

Kladno nakonec jen snížilo, čisté konto sebral Mazancovi třináct vteřin před koncem O'Donnell.