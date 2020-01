Kometa sehrála přesilovku skvěle, uznal po porážce v Brně třinecký brankář Kváča

„Samozřejmě mě hrozně mrzí, že jsem dostal jen jeden gól, a přesto odjíždíme z Brna s prázdnou. Chtěli jsme si před blížícím se závěrem základní části extraligy vylepšit pozici v tabulce, ale bohužel se nám to nepovedlo," smutní brankář Ocelářů Petr Kváča.

Gólu Komety mohl jen těžko zabránit. „Chytit se dá samozřejmě všechno. Brno má ale na přesilovky výborné hráče. Zaťovičova přihrávka na Muellera byla skvělá, jeho jsme bohužel nechali na chvilku volného. Klobouk dolů, jak tu přesilovku sehráli," uznává Kváča sportovně. „My už se těšíme domů, v pátek budeme chtít obrat před našimi fandy Spartu," předsevzal si.

Veliký závar před třineckou brankou gólem neskončil

Václav Šálek, ČTK

Třinecký asistent Marek Zadina si postěžoval, že se od jeho týmu odvrátilo štěstí. „Bylo to vyrovnané utkání, v němž jsme si i my vypracovali dost šancí. Snad třikrát jsme mířili do tyče. Minimálně k bodu jsme měli hodně blízko," lituje, že se Ocelářům nepovedlo dovést střetnutí aspoň do prodloužení.

Brno držel skvělý Vejmelka

Velkou překážkou pro jeho mužstvo byl výborně chytající brankář Komety Karel Vejmelka. „Čisté konto mě samozřejmě těší. Hodně mi k němu pomohli spoluhráči v poli. Na rozdíl od první poloviny předchozího duelu s Litvínovem nám tentokrát defenzíva klapala na sto procent. Vypadá to, že jsme se z chyb poučili. Měli bychom se od tohoto utkání odrazit, potřebujeme zvládnout i páteční domácí zápas s Mladou Boleslaví," hledí Vejmelka už dopředu.

Premiérové tříbodové výhry v brněnském dresu se dočkal po příchodu z Vítkovic útočník Šimon Stránský, který nastoupil místo zraněného Holíka ve středu elitní formace Komety se Zaťovičem a Muellerem. „Oba jsou to vynikající hokejisté, ale hráli jsme spolu poprvé, a musíme si na sebe trochu zvyknout. Snažil jsem se jim rozhazovat puky, avšak musím uznat, že můj výkon nebyl ještě zdaleka optimální. V Brně si zvykám, věřím, že to z mé strany bude postupně lepší a lepší," očekává.

Marian Adámek z Třince, Jan Mlčák z Brna a brankář Třince Petr Kváča.

Václav Šálek, ČTK

Stránský se mohl radovat z výhry nad sokem, který je úhlavním rivalem Vítkovic, kde donedávna působil. „Takhle jsem to ani moc nevnímal. Ten zápas byl pro mě trochu speciální spíš tím, že za Třinec hraje brácha Matěj. Nastoupili jsme ale proti sobě už poněkolikáté a na ledě se skoro ani nepotkáváme, takže žádné špičkování mezi námi před utkáním ani neproběhlo," prozradil.

Radost mu udělala zpráva o vítězství Vítkovic, které rovněž díky jedné trefě zdolaly Zlín. „Ostravskému týmu samozřejmě pořád fandím. Moc klukům přeju, aby dosáhli na kýženou záchranu," svěřil se Stránský.