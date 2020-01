Plzeňského Jánošíka potěšila reakce litvínovského publika

Hokejový obránce Adam Jánošík prožil v úterý speciální extraligový zápas. Nastoupil totiž v dresu Škody Plzeň na ledě Litvínova, jehož barvy hájil ještě v minulém týdnu. A bylo to pro něj současně první vystoupení v západočeském celku na půdě soupeře, protože předchozí dva duely absolvoval na nyní pro něj už domácím zimním stadionu v Plzni.

V jakém rozpoložení nastupovala Plzeň do utkání v Litvínově?

Po mém příchodu jsme sehráli ve vlastním prostředí dva super zápasy, přitom velmi těžké. Porazili jsme silný Třinec i Spartu, týmy z přední části tabulky. A dostali jsme se na druhé místo. V této pozici jsme jeli do Litvínova, kde nám to ale nevyšlo.

Vnímal jste specifičnost zápasu kvůli vašemu nedávnému působení v severočeském klubu?

Určitě, bylo to něco trochu speciálního. Přece jen před deseti dny jsem byl ještě hráčem Litvínova a najednou jsem byl na opačné straně. Proto mě potěšilo, že fanoušci vyvolávali moje jméno. A pokud šlo o samotný hokej, snažil jsem se pracovat pro současné mužstvo.

Zleva František Gerhát z Litvínova a Adam Jánošík z Plzně.

Ondřej Hájek, ČTK

Je prohra Plzně 1:5 krutá?

Nevím, jak bych to bezprostředně po zápase zhodnotil, a co na to říci.

A v čem třeba vidíte důvody výrazného rozdílu ve skóre?

Když se litvínovským klukům povede začátek zápasu, daří se jim pak většinou po celé utkání. Nedokázali jsme je zastavit. prostě nám to nevyšlo. Myslím, že při třetím gólu Litvínova mě puk trefil, to se stává.

S čím půjdete do dalšího kola?

V Litvínově jsme neobstáli. Musíme se z toho poučit a zároveň se v příštím zápase odrazit k lepším výkonům i výsledkům.