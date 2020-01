Bál se, jestli po akci kulový blesk smí vůbec za Liberec hrát. Nakonec dal Valský vítězný gól

„Viděl jsem, že nechává místo pod horní tyčkou a povedlo se mi trefit náramně," řekl Valský, jenž na gól čekal od 20. října. „Nejdřív mi to leželo dost v hlavě, pak už jsem se ale snažil o nadhled s tím, že když dokážu skórovat, bude to fajn bonus," usmál se.

Přitom po akci kulový blesk se bál, jestli vůbec smí nastoupit. Zápas 41. kola totiž hrál už v úterý ještě za Kladno na ledě Mountfieldu, ale nová úprava extraligových pravidlech již umožňuje hokejistovi v režimu hostování nastoupit za dva týmy v jednom kole.

A tak šel Valský do hry i o den později. „Dozvěděl jsem se o svém stěhování už po utkání v Hradci, ještě na noc jsem jel do Liberce. Blesklo mi hlavou, jestli tedy vůbec smím nastoupit, ale říkal jsem si, že je to starost těch lidí nahoře. O nějaké změně pravidel jsem ani nevěděl, ale nikdo mi nic nezakazoval. Tak jsem šel na led s touhou, abych to klukům moc nekazil," tvrdil Valský.

Okamžitě po vstupu do O2 areny si vybavil, jak tady v roce 2016 slavil s Libercem. „Hraju tady rád a trápení, kterým jsem si prošel na Kladně, už rozpitvávat nechci. Jen chci říct, že jsem se tam necítil nějak pod tlakem, ale co bylo, bylo, už jsem to nechal za sebou a jsem otevřený novým výzvám," prohlásil silový ofenzivní útočník, po jehož gólu z 12. minuty sáhla zaskočená Sparta k oddechovému času.

Za stavu 0:3 spustil kouč Krupp na střídačce hromy a blesky. Efekt byl okamžitý, hned za 26 vteřin Sparta snížila, jenže blíž k tělu si ji Bílí Tygři nepustil a jejich výhru 6:2 pak hattrickem pojistil slovenský kanonýr Hudáček, který v lednu vstřelil už 13 gólů. „Má perfektní formu. Celý mančaft teď šlape, o to je možná snadnější se zapojit, ale já přece jen potřebuju chytit tempo lídra tabulky," tvrdil Valský

Zatímco Liberec je na nejlepší cestě za Prezidentským pohárem, Sparta z posledních šesti utkání vytěžila jen dva body a hráči připouštějí, že na nich už trochu leží deka. „Semelou nás pokaždé hloupé chyby. Víme, že máme problém, ale každý další zápas je příležitostí se chytit. Musíme se o to pokusit v pátek v Třinci nebo i v neděli s Kometou, jinak s námi bude ještě hůř," mínil obránce Jan Piskáček.