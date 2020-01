Hudáček lednovou kanonádou začal honit Gulaše. Za dva vítězné hattricky během osmi dnů rád zaplatí

Vypadá to, jako kdyby se v lednu pustil do odvážné honičky krále extraligových střelců Milana Gulaše. Liberecký útočník Libor Hudáček nastřílel za posledních devatenáct dnů neuvěřitelných třináct branek. Po hattricku ve Vítkovicích předvedl úplně stejný kousek i na ledě pražské Sparty.

Dva třígólové zápisy v rozpětí osmi dnů během pouhých čtyř zápasů, to je ojedinělý počin v novodobé historii extraligy. Pokud Hudáčkovi taková střelecká forma vydrží, mohl by opravdu ještě být nejlepším kanonýrem domácí soutěže. „Jasně, že dělám všechno pro to, abych Gulaše dostihl. Jenže pořád ještě má o sedm gólů víc," líčil autor 25 branek, který je se 47 body druhý i v produktivitě, ale na plzeňskou hvězdu má propastnou dvacetibodovou ztrátu.

„Celou kariéru se bojím placení a s obavou koukám na sazebník v kabině, ale teď jsem si řekl, že když mi to tam takhle padá, tak do toho prostě půjdu naplno. Vítězný hattrick, to je jedna mála věcí, kdy člověk opravu s radostí zaplatí," usmíval se Hudáček.

Libor Hudáček z Liberce střílí gól brankáři Sparty Matěji Machovskému.

Vít Šimánek, ČTK

Bez váhání prozradil svůj střelecky recept. „Základ je zbytečně nic nevymýšlet a snažit se jednoduše zakončit. Když jsme pak zahodil nějaké šance, tak za mnou přišel trenér, ať nad tím moc nedumám a prostě vystřelím, dám ten třetí gól a zaplatím do týmové kasy," líčil 29letý slovenský reprezentant.

Hudáček: Bylo na čase, abych se předvedl

V Liberci z něj na postu elitního centra skutečně roste střelec. „Už bylo na čase, abych se v tomto směru předvedl," sám uznal. „Celý život od někoho slyším, že mám víc využívat svou výbornou střelu. Už jako malému mi říkal otec, abych se víc tlačil do zakončení, ale já byl paličák a nikdy jsem ho neposlechl," připustil.

„Až teď, na prahu třicítky se mi to v hlavě trochu přetočilo. Chci víc dávat góly, místo abych vymýšlel kombinace až do prázdné branky, tak radši pálím," podotkl účastník šesti mistrovství světa. Hodně teď těží z přihrávek Michala Birnera. „Určitě na tom má svůj podíl, šlape nám to parádně a dokáže mě pukem najít až neuvěřitelně. Klobouk dolů před ním, je opravdu radost s ním hrát," ocenil spoluhráče po utkání, v němž Bílí Tygři porazili Spartu i počtvrté v sezoně.

„Myslím, že jsme na soupeři byli dobře připraveni. Šli jsme agresivně po nich, v dobrém pohybu a myslím, že z našeho stylu hry pramenily jejich chyby. My už je pak uměli využít," dodal Hudáček.

Liberec si upevnil pozici v čele tabulky, které vládne již o osm bodů před Plzní. „Ještě je před námi velká porce dvanácti zápasů, takže ten náskok neznamená nic," odmítl už teď vyhlídky na zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části.