Hradec pouští českého reprezentanta do Komety. Neprojevil sebereflexi, čertí se Schön

Když se loni v létě do Hradce Králové vracel a podepsal s ním čtyřletou smlouvu, slibovali si od něj v Mountfieldu coby od člena širšího kádru reprezentace velké věci. Jenže třicetiletý hokejový útočník Rudolf Červený potenciál naplno neprokázal a kufry si balí už nyní, když přestupuje do brněnské Komety.

„I pro nás je odchod Rudy nepříjemnou záležitostí. Je však potřeba konstatovat, že Ruda přišel do týmu jako rozdílový hráč a byl nadstandardně finančně ohodnocen. Naše očekávání nesplnil, poměr cena/výkon nebyl v rovnováze, a proto se vedení několikrát s Rudou, a poté i s jeho agentem sešlo, aby společně našli kompromisní řešení v motivační úpravě platu," uvedl pro oficiální stránky královehradeckého klubu jeho prezident Miroslav Schön, že s Červeného bilancí pěti gólů a 11 asistencí v 30 extraligových zápasech nepanovala pod Bílou věží spokojenost.

„Bohužel Ruda neprojevil sebemenší sebereflexi, a když přišlo Brno s nabídkou na odkup jeho hráčských práv, a to ještě v době, kdy Ruda není zdravotně v pořádku, rozhodli jsme se na nabídku Libora Zábranského reflektovat," dodal Schön s tím, že sportovní vedení Mountfieldu od něj dostalo zelenou, aby se ještě během dneška, než skončí přestupní termín, pokusilo přivést kvalitní náhradu.

Útočník Rudolf Červený v dresu české reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Těším se, Kometa je pro mě velká výzva a jsem plný očekávání. Jsem rád, že jsem se dostal do tak kvalitního týmu," pochvaluje si Červený příchod do Brna v rozhovoru pro jeho web.

Nová posila 👀| Komeťácká rodina se rozrůstá o Rudolfa Červeného 🙋‍♂ #kometajevelkarodina pic.twitter.com/SZNNPiebnx — HC Kometa Brno (@HCKometa) January 31, 2020

Na premiéru v dresu Komety si ale kvůli zranění, které utrpěl před vánočními svátky, ještě bude muset chvíli počkat. „Ještě mě to úplně nepouští do hry, ale každým dnem se to lepší. Věřím, že se brzy vrátím. Trénuju s kondičním koučem. Jsem v posilovně, s fyzioterapeuty a doktory jsem neustále v kontaktu, každý den za nimi chodím, abych byl co nejdřív připraven do zápasů," hlásí odchovanec Českých Budějovic, který má na svém kontě šestnáct startů za národní tým, v nichž vstřelil dvě branky.

„Hlavně se musím dát do pořádku, abych byl v co nejlepší kondici na play off. Kometa je silný tým, každý rok hraje o nejvyšší příčky a chtěl bych ji k cestě za úspěchem přispět i svým dílem," plánuje si Červený.

Hradec prodloužil smlouvy se šesti hráči

Krátce po zveřejnění Červeného odchodu Hradec zároveň oznámil, že se na další spolupráci domluvil hned se šesti stabilními hráči svého týmu - s obránci Filipem Pavlíkem (do roku 2023), Radimem Šaldou (2024) a útočníky Radkem Smoleňákem (2021), Petrem Koukalem (2021), Radovanem Pavlíkem (2021) a Jordannem Perretem (2021).

Zkušenost i mládí, obrana i útok, síla i technika – v @MountfieldHK bude pokračovat šest členů stávajícího kádru včetně kapitána!https://t.co/Ujt6mIZ9It pic.twitter.com/ozkIUL0Wts — Mountfield HK (@MountfieldHK) January 31, 2020

„I když máme v tuto chvíli spoustu starostí s probíhajícím ročníkem a především přípravou na finále CHL (v úterý doma proti švédské Frölundě - pozn. aut.), nezahálíme ani v budování kádru pro další soutěžní ročník(y). Zmíněná šestice hráčů patří dnes k pilířům naší sestavy, proto jsme velmi rádi, že tito hráči budou u nás působit i nadále," těší generálního manažera Aleše Kmoníčka.