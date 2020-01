Kladno - Karlovy Vary 4:5 PP Jágr řádil, Kladno i přesto prohrálo. Už popáté v řadě

Domácí sice byli v úvodu střelecky aktivnější, jenže v 5. minutě se karlovarský Tomáš Rachůnek protáhl od levého mantinelu až před branku, kde střelou na bližší tyč překvapil gólmana Godlu. A kdyby Kladno o chvíli později nezachránila po ráně Kohouta tyčka, mohlo prohrávat už o dvě branky.

Místo toto krátce po skončení první přesilovky Rytířů našel Jágr Zikmunda, jenž bekhendovou střelou zády k brance překonal brankáře Novotného. O dvě minuty později slavili Středočeši znovu, jenže předčasně. Videorozhodčí sice potvrdil, že puk po pokusu Jágra skončil celým svým objemem za brankovou čárou, jenže Karlovy Vary si vyžádaly trenérskou výzvu, jestli předtím nedošlo ze strany Zikmunda k nedovolenému bránění brankáře. A sudí po dalším zkoumání videa nakonec gól neuznali.

Jágr poslal Kladno do vedení

V samém závěru prvního dějství pak po nahození Graňáka domácí zachránila podruhé v zápase branková konstrukce. Ve 28. minutě si Jágr vyjel zpoza branky a přesnou střelou na vyrážečku poslal Kladna poprvé do vedení. To jim ale vydrželo jen 157 vteřin. Godla totiž střelu Graňáka vyrazil jen ke Koblasovi, jenž neměl problém trefit odkrytou branku.

A když ve 37. minutě už po sedmi vteřinách využil kapitán Skuhravý přesilovku po faulu Vampoly, šly do vedení naopak Západočeši. Ve 39. minutě se navíc domácím zranil gólman Godla. Sice následně ještě jedno střídání zkusil zůstat na ledě, pak ale své místo přepustil Cikánkovi, jenž naposledy chytal 8. prosince.

Rytíři potřetí dokázali srovnat

Na konci druhé třetiny zamířili na trestnou lavici hostující Eminger s Rachůnkem a Kladenští měli k dispozici 112 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Nepohrdli jí. Od Jágra přes Vampolu se kotouč dostal až k Austinovi, jenž nechytatelnou dělovkou potvrdil pozici nejlépe střílejícího obránce extraligy.

Od třetí periody se do kladenské branky vrátil Godla, který ale v přesilovce hostů neudržel střelu Rachůnka, kterou Gríger dorazil do sítě a Vary potřetí vedly. Gólová přestřelka tím ale nekončila. Keharovu střelu od modré vyrazil Novotný ke Stříteskému, jenž si puk bruslí nešťastně srazil do vlastní branky.

A protože Karlovarští následně, narozdíl od Středočechů, dlouhou přesilovku pět na tři neproměnili, šlo se do prodloužení. V jeho druhé minutě zařídil Energii bod navíc druhým gólem v zápase Rachůnek.