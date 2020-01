Horký? Občas mu na tréninku něco pustím, aby se mu zvedlo sebevědomí, vtipkuje Vejmelka

Také tentokrát byla Kometa hodně blízko porážce, avšak dvanáct vteřin před koncem základní hrací doby srovnal na 1:1 americký kanonýr Mueller. V prodloužení branka nepadla, a v samostatných nájezdech zajistili úspěšní exekutoři Mueller s Horkým Brňanům druhý bod.

„Byli jsme trpěliví a stále jsme věřili, že se nám povede vyrovnat. Peter Mueller opět prokázal, že když dostane na křídlo přesnou přihrávku, tak se obvykle při střele nemýlí. A naštěstí nám vyšly i samostatné nájezdy, takže jsme nepříjemnou sérii s Bolkou ukončili," libuje si útočník Komety Luboš Horký.

Jeho proměněný nájezd znamenal tečku za zápasem. „Poslední dobou zkouším naznačit střelu a pak si posunu puk na dlouhou hokejku. Když se to povede, zakončuju do odkryté branky. V extralize se mi to takhle podařilo už podruhé, a i na trénincích většinou brankáře Vejmelku překonávám," chlubí se Horký s úsměvem.

Nájezdy? Žádný recept nemá, říká Vejmelka

Karel Vejmelka souhlasí, že od něj občas gól dostane. „Sem tam mu totiž něco pustím, aby se Lubošovi zvedlo sebevědomí. V zápasech se nám to potom hodí," vtipkuje na účet parťáka. Sám zlikvidoval v penaltovém rozstřelu všechny mladoboleslavské pokusy. „Žádný recept na to nemám. Snažím se zůstat do poslední chvíle v klidu, vždycky si počkám, co udělají protihráči. Poslední dobou se mi daří jejich úmysl vystihnout," těší Vejmelku.

V boleslavské kabině po zápase tak dobrá nálada zdaleka nepanovala. „Před utkáním bychom asi jeden bodík brali, avšak vzhledem k průběhu střetnutí jsme zklamaní. Odehráli jsme dobrý zápas, ale bohužel jsme si nepohlídali závěr třetí třetiny. Kometa sehrála klíčovou akci parádně, Eratova přihrávka na Muellera byla skvělá. My jsme ovšem na okamžik polevili v pozornosti. To by se nemělo stávat. Kvůli tomu nemám ze svého gólu zdaleka takovou radost jako kdyby byl vítězný," smutní autor vedoucí trefy Bruslařů Martin Pláněk.

Za mladoboleslavské mužstvo ještě v Brně nenastoupil zkušený forvard Kašpar, jehož středočeský klub angažoval poté, co nuceně skončil v Litvínově. „Měl nyní herní pauzu, takže s ním počítáme do zápasů až po reprezentační přestávce. Jeho zkušenosti nám v závěru sezony přijdou vhod," očekává kouč Radim Rulík.