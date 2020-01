Hübl po výhře v Pardubicích zářil: Máme zlaté tři body!

Pro oba týmy bylo vzájemné střetnutí zásadní. Nejen vzhledem k postavení v tabulce, protože bodů je ve hře ještě hodně, ale také z hlediska psychiky. Pardubice se mohly dostat z posledního místa tabulky. "Nechtěli jsme si to připouštět, ale věděli jsme, že je to hodně důležitý zápas a že se díky němu můžeme zase o kousek posunout dopředu," konstatoval po utkání Hübl.

Čtyřicet minut hry vyšlo litvínovským hokejistům podle plánu. Soupeře k ničemu nepustili a sami vstřelili dva góly. "Chtěli jsme hrát stejně jako v minulých zápasech. Tak jsme i začali a dvě třetiny byly z naší strany dobré. Pak jsme se sice zatáhli, ale ubránilo se to a máme zlaté tři body," pochvaluje si jednačtyřicetiletý útočník.

Zleva brankář Pardubic Pavel Kantor, Juraj Mikuš z Pardubic a Michal Moravčík z Litvínova.

David Taneček, ČTK

Při obou trefách pomohla Vervě i trocha štěstí. Viktor Hübl se trefil až poté, co Františkovi Lukešovi sjel při střele kotouč z hole. "Ke gólům tohle patří, někdy se to odrazí k vám, někdy obráceně. Od té doby, co jsme tomu začali jít trochu naproti, nám tam podobné góly začaly padat. Já jen doufám, že to bude pokračovat až do konce," přál si litvínovský kapitán.

Až ve třetí třetině se domácí Dynamo, které dopředu hnalo více devět tisíc fanoušků, dostalo k náporu. Místy ale velmi bezzubému. "Zatáhli jsme se až moc dozadu a dostali gól v přesilovce. Chtěli jsme to jen ubránit, ale bylo ještě hodně času a Pardubice pár šancí měly. David Honzík nás podržel a naštěstí jsme to zvládli," dodal Hübl.