Honejsek oslavil narození syna dvěma góly a výhrou

Spoluhráči mu prý říkali, že po narození potomka skóruje. Honejskovi se to skutečně povedlo, a hned dvakrát. V první třetině vytěžil ze spolupráce s Pavlem Kubišem, ve třetí části zaznamenal úspěšnou dorážku. "Puk se odrazil od břevna a spadl přímo před brankovou čáru. Byl to jeden z mých jednodušších gólů," netajil po vítězství nad plzeňskými Indiány 4:0.

Za poslední dny toho Honejsek moc nenaspal. Prožil emotivní životní moment. Při návratu na led podle svých slov těžil z aktuální formy a pocitů štěstí. "Narození dítěte máte pořád v hlavě, ale není to o tom, že je něco špatně. Naopak je to skvělé," usmál se osmadvacetiletý útočník.

Brankář Zlína Libor Kašík.

Dalibor Glück, ČTK

Přítelkyni v porodnici pravidelně navštěvuje. "Musím jí hrozně moc poděkovat. Fanoušci sice vyvolávali moje jméno, ale já si vždycky vzpomněl na ni. Porod byl náročný. Byl jsem u něj a ani netušil, co všechno musí ženy zvládat," prozradil.

Dva rozhárané dny na sobě ale nedával znát. Zpátky do víru hokejových povinností se dostal hned. "Když jste nachlazení, je to těžší návrat," prohlásil a poděkoval brankáři Beranů Liboru Kašíkovi. "Od poloviny zápasu nás neskutečně držel. Chytil velké tutovky," řekl Honejsek.

Daleko hůř mu bylo zkraje utkání. Spoluhráče Zdeňka Okála trefil kotouč vyslaný jedním z hostujících zadáků zblízka přímo do obličeje. "Kluci říkali, že puk stál. Přijde mi zvláštní, aby někdo z metru trefil hráče do hlavy. Na jednu stranu je to smůla, na druhou je špatně, že obránci takto střílí," komentoval nepěkný moment. "Zdeněk je ale už naštěstí zašitý. Myslím si, že příště nastoupí," dodal pozitivně.

Jan Dufek ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Kvůli Okálově nečekané absenci museli zlínští trenéři sáhnout k změnám v sestavě. "Vytvořily se dvojičky. První třetinu se hrálo na tři levá křídla, druhou na tři pravá a ve třetí se to podobně míchalo," popsal Honejsek.

Sám hrál celou dobu po boku Pavla Kubiše. "Už jsme spolu nastupovali kdysi. Strašně jsem mu děkoval za gól, spolupráce nám seděla," pochvaloval si novopečený otec.