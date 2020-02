Senzační nabídka! Bývalý trenér reprezentace se může vrátit do Sparty. Všechno řeším, přiznal kouč

Vrátí se Josef Jandač do hokejové Sparty? Ta varianta tady je a rozhodně není nepravděpodobná. Nový kouč Pražanů Miloslav Hořava, který o víkendu nahradil odvolaného Uweho Kruppa, oslovil podle deníku Sport bývalého reprezentačního trenéra Jandače s tím, že by Spartu vedli jako rovnocenní parťáci. „Nějaký čas už nabídku řeším, na všechno je hrozně málo času," přiznal exkluzivně pro Sport.cz Jandač, který naposledy vedl v KHL Magnitogorsk, kde skončil na začátku září loňského roku.

Láká vás vidina návratu do Sparty a spolupráce s Milošem Hořavou, s nímž jste zatím neměl možnost trénovat?

Miloše sice neznám, ale sešli jsme se, abychom zjistili, jestli máme společný pohled na hokej. Kdyby mě možnost vrátit se do Sparty nelákala a nezajímala, tak bych o ní neuvažoval a shodil bych to ze stolu. Takhle jsem si vzal nějaký čas na rozmyšlenou. Nechci říkat kategorické „ne".

Do kdy byste chtěl mít jasno, jestli nabídku přijmete?

Do středy.

Co všechno musíte zvážit?

Nejde jen o hokej, jde i o věci spojené s rodinou. Navíc hraje roli i faktor, že je těsně před play off. Což musím brát v úvahu. Po mém (zářijovém) konci v Magnitogorsku jsem to měl v hlavě nastavené tak, že tuhle sezonu už trénovat nebudu.

Teď už to tak kategoricky nevnímáte?

Nyní to mám tak, že potřebuju zjistit, jestli nažhavím motory. S Milošem jsme spolu seděli dost dlouhý čas, vzájemně jsme si sdělovali své představy. Aby to fungovalo, aby z toho nebyl nějaký bordel. Vnitřně se s tím teď seznamuju, ztotožňuju. (Sportovní manažer) Jarda Hlinka mě chápe, že je to dost narychlo, a dal mi čas, abych si probral všechna pro a proti. Finální rozhodnutí nebudu natahovat, ani na to není čas. Musím jen vyhodnotit svůj přínos pro Spartu.

Hraje roli i fakt, že jde právě o Spartu, v níž jste v minulosti pět sezon jako trenér působil?

Určitě! Prostředí tam znám a na Spartu vzpomínám jenom v dobrém. Končil jsem v ní v roce 2016 prohraným finále a nezastírám, že jsem se chtěl loučit s titulem. Sparta ambice má, takže v tomto ohledu nemám důvod váhat.

Navíc jste se před vaším odchodem k reprezentaci nerozešli ve zlém, že?

Nerozešli jsme se ve zlém a myslím, že jsem tam v rámci možností odvedl velmi dobrou práci. Samozřejmě jsem si ale přál konec se ziskem poháru, což se nepovedlo. Proto by mě lákalo to zkusit znovu. Tím neříkám, že bych byl velkohubý a šel do Sparty s kecama, že musí být jedině titul. Týmů, které o něj chtějí dneska bojovat, je daleko víc.

Přijde mi, když vás poslouchám, že u vás zatím plusy převažují...

Zájem Sparty mě hodně těší, sám ale musím vědět, jestli Spartě mám co dát. Jestli jí pomůžu a dokážu ji obohatit. Abych to nebral jen proto, že se vracím na Spartu nebo že to mám kousek od domova.

A cítíte, že Spartu můžete obohatit?

Na všechno je krátká doba, vždyť po reprezentační přestávce zbývá už jen pár kol a jde se na play off. Mám rád, když jsme na to dva trenéři, kteří mají dělenou práci. Takhle jsem pracoval nejen ve Spartě, ale i v nároďáku a Magnitogorsku. Jde taky o to, že když vzniknou určité třecí plochy, je vždycky někdo, kdo za to zodpovídá a bouchne do stolu. A tuhle situaci jsem nezažil. A druhou věcí je pohled na hokej.

Jak to myslíte?

Tak, že se s Milošem neznáme. Právě proto jsme měli tu schůzku, na které jsme si řekli své pohledy. Měl jsem z ní velmi příjemný pocit, pohled na hokej máme velmi podobný. I na systémové věci, trénink, jeho strukturu, režim atd.

V Magnitogorsku jste skončil před pěti měsíci. Už vám hokej chybí?

Nastavil jsem si režim, že tuhle sezonu obětuju, vyčistím si hlavu, naberu síly a budu se na hokej dívat shora (z hlediště) s klidnou hlavou. Hodně mi to pomohlo a vůbec to není špatný. Teď jde jen o to, co už jsem říkal - musím vědět, že mám vnitřní nastavení, elán a energii a chuť pomoct. A jestli už mi hokej chybí? Peru se s tím, že určité věci mi nechybí, na druhou stranu jsem ale v hokeji celý život, takže jiné věci mi scházejí.

Které?

Chybí mi kabina a dobrý kolektiv, který je základ všeho.