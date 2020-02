Hradeckým nastává den D. Unikátní možnost zapsat se do historie, hlásí Smoleňák

Kam ve vaší kariéře finále Ligy mistrů řadíte?

Znamená pro mě opravdu hodně. Když jsem přišel do Hradce, tak jsem říkal, že chci něco vyhrát. Ve svém věku na to koukám jinak, než když mi bylo dvacet. Tohle je unikátní možnost se nějakým způsobem zapsat do historie, být první tým v Česku, který by Ligu mistrů vyhrál. Zní to hezky a podepsat se pod to by bylo moc fajn. Znamenalo by to hodně jak pro nás hráče, tak organizaci, město, sponzory, majitele...Bylo by to krásný.

Cítíte v těle napětí?

Ani ne, spíš natěšení na první střídání, abychom to už mohli rozjet. Dlouho se o finále mluví a píše. Kamkoliv jdete ve městě, lidi se o něm baví. Cítíme od nich velikou podporu, těší nás to a chceme jim udělat radost. Cesta sem byla dlouhá a nebyla úplně jednoduchá. Tím, že jsme se dostali až sem, jsme si potvrdili, že hokej umíme. Byla by škoda to nedotáhnout, když už jsme zvládli tolik silných soupeřů. Čeká nás poslední krok.

Skvělý brankář Hradce Králové Marek Mazanec chytá trestné střílení Jacobu Josefsonovi z Djurgaardenu v odvetě semifinále Ligy mistrů.

David Taneček, ČTK

Frölunda je hegemon soutěže. Pomůže vám, že jste ji v základní skupině dokázali porazit?

Hokej je takovej, že člověk může porazit úplně všechny. Jejich sílu respektujeme, víme, že tam mají výborné a šikovné hráče, ale ty my máme taky. Není vůbec důvod, proč bychom se měli bát. Tenhle poslední zápas je o tom, kdo bude schopnej na ledě víc odevzdat a obětovat než o přemýšlení, kdo stojí proti nám.

Zdobí vás skvělá defenziva. V šesti zápasech Ligy mistrů jste inkasovali dohromady jen tři góly...

Hráli jsme dobře dozadu, Mazi (Marek Mazanec) chytal fantasticky, ale všechny zápasy jsme odehráli výborně od prvního do posledního kluka. Nastavení hlav bylo taky důležité, každý ze sebe dokázal vymáčknout maximum.

Dá se očekávat defenzivní partie i dnes večer?

Můžu říct, že ano a po první třetině to může být klidně 5:5. Tyhle zápasy jsou opravdu o jedné dvou chybách a oba týmy jsou natolik vyspělé, že ten, který je udělá, to může stát utkání. Nečekám nějaké střelecké galeje. Myslím, že se bude hrát od podlahy, ale zároveň tak, aby někdo zbytečně nepropadl nebo neoslabil mužstvo.

Brankář Djurgaardenu Niklas Svedberg zasahuje před Kevinem Klimou z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

Spousta fanoušků po celé republice vám bude večer držet palce. Necítíte se tak trochu jako reprezentace?

To nevím, jestli jako reprezentace. To, že jsme tak daleko a hrajeme doma, je hezký pro město. Pro lidi kolem je to taková odměna, že se tu hokej dělá dobře.

Hradecká výhra za tři body by pomohla českému koeficientu a udržela by i pro příští rok čtyři týmy v soutěži. Je to motivace navíc?

Tohle je ta poslední věc, která mě teď zajímá (úsměv). Jestli vyhrajeme v prodloužení nebo 15:0...Já tady nejsem od toho, abych někoho zachraňoval. Já hlavně chci, abychom vyhráli s Hradcem Ligu mistrů!