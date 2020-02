Útočník Sparty si rýpl do Kruppa: Teď hrajeme úplně jiný hokej, nový systém funguje

Přestože jsou to teprve čtyři dny, co se po odvolaném Uwe Kruppovi ujal hokejistů Sparty, první změny už jsou na herním projevu jasně patrné. Po dvoubodové výhře nad Kometou porazili Pražané pod vedením nového hlavního kouče Miloše Hořavy v základní hrací době Vítkovice a samotní hráči přiznávají, že hokej teď z jejich strany vypadá úplně jinak.

„Obraz naší hry se celkově úplně změnil, to asi vidí i všichni na tribunách. Hrajeme úplně jiný hokej. Je vidět, že nově nastavený systém funguje," usmíval se sparťanský útočník Jan Buchtele po triumfu 4:2 nad Ostravany, k němuž stejně jako jeho parťák z formace Forman přispěl dvěma góly a jednou asistencí.

Pryč je místy až strojově jednoduchá hra pod Kruppem, který tolik bazíroval na nahazování puků od obránců do útočného pásma a pro kombinační hokej a mazlení se s kotoučem neměl příliš pochopení.

„Za pár dnů neuděláte zázraky, ale je znát, že jsme herní projev změnili. Hrajeme víc pospolu, víc na puku. Největší rozdíl je, že si beci nechávají puky pro sebe a zbytečně je neodpalujeme," pochvaluje si Buchtele styl hry pod Hořavou.

Hokejisté Sparty se radují z druhého gólu, zleva Miroslav Forman, Jérémie Ouellet-Blain a Jan Buchtele.

Kateřina Šulová, ČTK

Před reprezentační přestávkou se tak Pražané po druhé výhře v řadě posunuli v neúplné tabulce na druhé místo. „A jsem si jistý, že až teď během pauzy vylepšíme další detaily, půjdeme ještě víc nahoru," soudí útočník, který se poprvé v sezoně dočkal dvougólového zápisu.

Stejně jako v neděli proti Kometě dělali Hořavovi i proti Vítkovicím asistenty Jaroslav Hlinka (sportovní manažer) s Petrem Tonem (sportovní ředitel). Hořava intenzivně hledá nového parťáka na střídačce, oslovil i někdejšího kouče Sparty a národního týmu reprezentace Josefa Jandače.

Ten v pondělí pro Sport.cz potvrdil, že nabídku zvažuje. Rozhodnout by se chtěl do středy. „Kdyby mě možnost vrátit se do Sparty nelákala a nezajímala, tak bych o ní neuvažoval a shodil bych to ze stolu. Takhle jsem si vzal nějaký čas na rozmyšlenou. Nechci říkat kategorické ne," řekl Sport.cz Jandač, který Spartu v minulosti dovedl ke stříbru a bronzu.

„Potřebujeme to rozlousknout. Jak to nakonec bude, je otázka nejbližších dnů," potvrdil Hlinka, jemuž hráči výkonem i výsledkem udělali radost. „Nevím, jestli teď hrajeme hodně jiný hokej. Potřebovali jsme se dostat z nějaké výsledkové krize, což se nám doufejme po zápasech s Brnem a Vítkovicemi podařilo," míní Hlinka.

Hokejisté Sparty se radují z gólu.

Kateřina Šulová, ČTK

„Jestli přijde, nebo nepřijde pan Jandač, jsou spekulace, není to na nás hráčích. Uvidíme, jak to dopadne. Soustředíme se na zápasy a neřešíme, kdo za námi stojí (na střídačce)," nechtěl se Buchtele vyjadřovat k možnému návratu kouče, který jej osobně vedl nejen ve Spartě, ale i v Pardubicích a jako asistent trenéra i v národním týmu.

Spartu trápí rozsáhlá marodka, mimo hru má kvůli zdravotním problémům hned sedmičku hráčů. Během reprezentační pauzy navíc přijde i o obránce Košťálka a útočníky Řepíka s Rouskem, které s sebou kouč nároďáku Miloš Říha bere na Švédské hry. Vedení Pražanů ale neuvažovalo, že by vzhledem k současné situaci zmíněné trojici do Stockholmu nedoporučilo odletět.

Hokejista Miroslav Forman (vpravo) střílí třetí gól Sparty.

Kateřina Šulová, ČTK

„Zakazovat klukům reprezentaci určitě nechceme, nároďák je pro ně meta. Pro všechny by mělo být ctí reprezentovat. Kluci to tak berou, proto jim nebudeme zakazovat vyzkoušet si mezinárodní hokej. Věříme, že se nám vrátí zkušenější. Pro Rouska a Košťálka je reprezentace velký přínos. A i pro nás je to dobře," uzavírá Hlinka.