Velkorysý Jágr se spálil. Kdysi obrovský talent šanci nevyužil a pláchnul domů

„My tady nejsme od toho, abychom někoho soudili. Chci být ten, kdo mu dá šanci. Záleží jen na něm, jestli ji využije. Já věřím, že jo. Věřím, že by lidi neměli dostávat jednu, dvě nebo tři, ale klidně deset šancí. Od toho tu jsme, abychom tu šanci dávali," vysvětloval loni během letních prázdnin Jágr, proč se rozhodl přivést Réwaye na zkoušku do Kladna.

Pražský rodák reprezentující Slovensko na ní uspěl a pár dní před startem sezony podepsal s Rytíři roční kontrakt. Na ledě sice ukazoval, že pořád má šikovné ruce, stejně tak ale nešlo přehlédnout, že po kondiční stránce má k ideálu stále hodně daleko.

Slovenský útočník Martin Réway v dresu Kladna.

Vlastimil Vacek, Právo

I proto, že jej opět limitovaly zdravotní trable. Šikovný forvard, který byl kvůli problémům se srdcem nucen vynechat celý ročník 2016/17, skončil v říjnu na antibioticích a odehrál jen dva zápasy. V listopadu jich přidal šest, pak ale kvůli nemoci opět skončil na měsíc na marodce.

Vrátil se až po Vánocích, jenže nastoupil jen do dvou duelů proti Vítkovicím a Zlínu. Od 28. prosince už nic. „Martinovi u nás stále běží smlouva, je ale na listině zraněných hráčů. To je všechno, co k tmou můžeme oficiálně říct," uvedl pro Sport.cz tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl na adresu Réwaye, který v 17 extraligových utkáních za Kladno zapsal šest asistencí a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech je na minus deseti.

Réway už dokonce odjel z Kladna na Slovensko, a že u Rytířů skončí, potvrzuje i úterní příspěvek hokejového Popradu na Facebooku. Aktuálně čtvrtý tým slovenské nejvyšší soutěže zveřejnil fotografii Réwaye v tréninkovém dresu Popradu. Do přípravy se zapojil už před několika dny, a pokud se dohodne na smlouvě, vůbec poprvé v kariéře si tak vyzkouší slovenskou extraligu. Uzávěrka přestupů je na Slovensku 15. února.

https://www.facebook.com/hkpoprad/posts/10157216293802060

Réway si jméno udělal dobrými výkony ve Spartě, kterou ale v sezoně 2015/16 po roce a půl opustil, aby zamířil do švýcarského Fribourgu. Následně podepsal smlouvu s Montrealem a snil o NHL. Jenže kvůli problémům se srdcem byl nucen vynechat celý ročník 2016/17 a své původní formě už se nikdy nepřiblížil.

Martin Réway.

www.rytirikladno.cz, Josef Poláček

Sezonu 2017/18 začal v AHL v Lavalu na farmě Montrealu, kde ale odehrál jen pět zápasů, a zamířil do Slovanu Bratislava do KHL. Jenže se mu příliš nedařilo a jeho pád pokračoval i v uplynulém ročníku. V něm nejprve neuspěl na zkoušce v extraligovém Hradci Králové, poté nastupoval za slovenský třetiligový Dolný Kubín a švédské druholigové Tingsryds.

Nyní se mu restart nepodařil ani v Kladně...