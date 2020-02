HOKEJ ONLINE: Jandač se vrací na Spartu, utne Kladno bídnou sérii? Třinec bojuje s Boleslaví

Čtvrtý Třinec a pátá Mladá Boleslav. Oba týmy dělí jediný bod. Oceláři v probíhající sezoně pouze třikrát nebodovali před svými fanoušky. Hosté z jedenadvaceti venkovních výjezdů vyhráli devět zápasů.

Jedenácté Kladno a devátý Zlín. Rytíři s Jaromírem Jágrem poslední šest utkání prohráli a týmy pod nimi se k nim nebezpečně přibližují. Poslední Pardubice ztrácí už jen šest bodů.

Šesté Brno a dvanácté Vítkovice. Dva týmy, kde má každý jiný cíl. Kometa bojuje o udržení v první šestce, která zaručuje přímý postup do play off. Hosté potřebují body, aby nespadli do sestupové pasti, od té je nyní dělí pět bodů.

První Liberec a třináctý Litvínov. Mezi oběma mužstvy je propastný rozdíl 39 bodů. Pokud Tygři dnes neuspějí, i tak zůstanou na čele tabulky. Body více potřebuje Verva, má jen jeden bod náskok na čtrnácté Pardubice.

Třetí Sparta a osmý Hradec Králové. Po svém nástupu sparťanský trenér Miloslav Hořava dovedl tým ke dvěma výhrám, nyní se k němu přidá Josef Jandač. Bývalý reprezentační kouč prožije návrat na sparťanskou střídačku, tu opustil po sezoně 2015/16. Na druhé straně bude stát další kouč, jenž vedl národní mužstvo - Vladimír Růžička. Ten vede hosty společně s Tomášem Martincem.