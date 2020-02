Před zápasem bychom bod s Libercem brali, ale tohle mrzí, litoval dvougólový Pospíšil

„Je to pro nás velká škoda. Každý bod je sice dobrý, před zápasem bychom ho asi brali, ale po takovém průběhu to zamrzí. Mohli jsme mít tři body a máme jen jeden," smutnil Tomáš Pospíšil, jenž za Litvínov nastoupil teprve potřetí.

A právě on v 50. minutě vyrovnal svým druhým gólem v zápase na 3:3 a nastartoval svůj tým za obratem, když za necelé dvě minuty poslal hosty do vedení František Lukeš. Bílí Tygři však dokázali v 57. minutě v přesilové hře vyrovnat.

Zleva Lukáš Krenželok z Liberce a Michal Moravčík z Litvínova.

Radek Petrášek, ČTK

„Zamrzí to nechat se takhle zbytečně vyloučit. Nevím, jestli to byly nějaké extra velké fauly, ale zbytečně jsme jim dali šanci vrátit se zpátky do zápasu," štvalo 32letého útočníka.

„Přesilovky hrál Liberec výborně," pochválil Pospíšil svého bývalého zaměstnavatele. Za Bílé Tygry hrál v letech 2012 až 2014.

V divokém prodloužení mohl i rozhodnout i Litvínov v početní výhodě, jenže Dominika Hrachovinu už nikdo z jeho parťáků nepřekonal. „Měli jsme přesilovku čtyři na tři a neproměnili ani další šance. Liberec měl přesilovou hru posledních třicet vteřin, poslal všechno do útoku, střílel a padlo jim to tam," litoval Pospíšil, jenž rozhodující trefu viděl z trestné lavice, kam putoval za držení.

Brankář Litvínova Jaroslav Janus.

Radek Petrášek, ČTK

Rodák ze Šumperka posílil zachraňující se Litvínov na konci ledna ze Slovenska z Nových Zámků. „Měl by nám pomoci posunout se výše v tabulce. Jeho extraligové zkušenosti budou určitě přínosem," sliboval si od něj generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

V Liberci se jeho očekávání naplnila. „Cítím se na ledě dobře. Snažím se mít nastavenou hlavu tak, jak jsem měl na Slovensku a hrát pořád stejně. Dobrá je i atmosféra v kabině, nikdo němá hlavu svěšenou. Víme, o co hrajeme. Jdeme zápas od zápasu, každý bod je dobrý a důležitý. Bude to bod až do konce," předpověděl Pospíšil. V neděli Litvínov hostí Mladou Boleslav.