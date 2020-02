Šmíd znovu posunul extraligový rekord! Je to náročné, ale užívám si to, říká železný muž z Liberce

Před reprezentační pauzou nejprve překonal přes tři roky staré maximum tehdy hráče Mladé Boleslavi Matěje Stříteského, který si v září 2016 v zápase s Hradcem Králové připsal na ledě 33 minut a 32 sekund. Liberecký terminátor ho trumfnul o 13 vteřin časem 33 minut a 45 sekund.

A hned v následujícím zápase borec se zkušenostmi z NHL předčil sám sebe, když ve středu při výhře nad Litvínovem 5:4 v prodloužení odmakal na ledě neuvěřitelných 35 minut a 45 sekund!

„Je to náročné, ale užívám si to. Jsem rád za důvěru trenérů, snažím se jim to vrátit na ledě. V létě jsem hrozně moc trénoval, připravoval jsem se na to. Nevím, kolik sezon mám před sebou, takže se snažím užívat si každý zápas," říká Šmíd, který se proti Litvínovu blýskl rovněž dvěma kanadskými body za gól a nahrávku, když nejprve dorážkou otevřel v první třetině skóre a po jeho střele pak ve dvojnásobné přesilové hře doklepl puk do branky uzdravený Michal Bulíř.

Zleva brankář Litvínova Jaroslav Janus a Ladislav Šmíd

Ve hře v přesilovkách i oslabeních

Bílí Tygři točili s Litvínovem pět bekl, navíc liberecký odchovanec chodí na přesilové hry i oslabení. V početní výhodě strávil na ledě 5 minut a 45 vteřin, v oslabení 4 minuty a 45 vteřin.

V historické tabulce ice timu za jeden duel v základní části Šmíd momentálně okupuje první, druhé, čtvrté a páté místo. Třetí je právě Matěj Stříteský. V průměru v této sezoně si bývalý hráč Edmontonu či Calgary Flames připsal čas na ledě 28 minut a 23 vteřin. Druhý je kladenský Brady Austin s průměrným ice timem 25 minut a 55 vteřin.

Jen pro zajímavost, absolutní rekord extraligy, tedy včetně zápasů play off drží Martin Ševc, který rovněž v dresu Bílých Tygrů odehrál v roce 2016 ve finále proti Spartě 40 minut a 7 sekund.