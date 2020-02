HOKEJ ONLINE: Dostane Kometa potupných deset gólů? Jágrovo Kladno prohrává, Třinec řádil

Oceláři potěšili fanoušky prvním gólem už na začátku 5. minuty, kde skóroval Ondřej Kovařčík. Chvíli poté, co se první třetina zlomila do druhé poloviny, navýšil náskok domácích Wolski a v čase 14:38 už to bylo po trefě Hrni 3:0.

Mountfield sice v prostřední části přibrzdil kanonádu Třince, ale sám byl v koncovce neškodný. Domácí tým nakonec před druhou sirénou přece jenom skóroval zásluhou Marcinka a měl k dobru luxusní čtyřbrankový náskok. Nabito však měli Třinečtí dál. Přesilovkový gól Chmielewského a trefa Adamského pak zpečetily debakl Východočechů.

Devátý Zlín a první Liberec. Tygři si i přes případný neúspěch udrží první místo, Berani hrajÍ o co nejlepší pozici pro předkolo vyřazovacích bojů, od desátého do sedmého místa je rozdíl jen čtyři body.

Jedenácté Vítkovice a čtrnácté Pardubice. Oba mají jediný cíl, získat body a nebýt na posledním místě, které znamená sestup do první ligy. Domácí mají polštář osmi bodů, hosté jsou na to ze všech týmů v současnosti nejhůře.

Sedmé Karlovy Vary a šesté Brno. Šestka je meta, na kterou myslí obě mužstva. Domácí před svými fanoušky v sezoně dvanáctkrát vyhráli a desetkrát prohráli. Kometa venku nepatří k nejúspěšnějším - sedm vítězství a šestnáct proher.

Desátá Olomouc a dvanácté Kladno. Kohouti mají na jedenácté Vítkovice osm bodů náskok, Rytíři mají jiné starosti, sedmkrát v řadě prohráli a ode dna je dělí už jen šest bodů.