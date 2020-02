HOKEJ ONLINE: Ostudná Kometa! Ve Varech dostala devět gólů? Jágrovo Kladno prohrává, Třinec řádil

Oceláři potěšili fanoušky prvním gólem už na začátku 5. minuty, kde skóroval Ondřej Kovařčík. Chvíli poté, co se první třetina zlomila do druhé poloviny, navýšil náskok domácích Wolski a v čase 14:38 už to bylo po trefě Hrni 3:0.

Mountfield sice v prostřední části přibrzdil kanonádu Třince, ale sám byl v koncovce neškodný. Domácí tým nakonec před druhou sirénou přece jenom skóroval zásluhou Marcinka a měl k dobru luxusní čtyřbrankový náskok. Nabito však měli Třinečtí dál. Přesilovkový gól Chmielewského a trefa Adamského pak zpečetily debakl Východočechů.

Bulíř úřadoval ve Zlíně

Zlín se sice ujal proti lídrovi tabulky vedení zásluhou Šlahaře, ale to byl poslední okamžik zápasu, kdy domácí vedli. Už do přestávky Severočeši otočili výsledek. Birner srovnal a pak začal úřadovat osmadvacetiletý Bulíř. V 19. minutě poslal Tygry do vedení a po přestávce si připsal i vítěznou trefu.

Liberec měl zápas pod kontrolou, ještě klidnější mohl být poté, co Musil zvýšil na 4:1. Domácí tým pak už jen výsledek korigoval Dufkem na 2:4, závěrečnou snahu domácích zabrzdila vyloučení.

Jedenácté Vítkovice a čtrnácté Pardubice. Oba mají jediný cíl, získat body a nebýt na posledním místě, které znamená sestup do první ligy. Domácí mají polštář osmi bodů, hosté jsou na to ze všech týmů v současnosti nejhůře.

Sedmé Karlovy Vary a šesté Brno. Šestka je meta, na kterou myslí obě mužstva. Domácí před svými fanoušky v sezoně dvanáctkrát vyhráli a desetkrát prohráli. Kometa venku nepatří k nejúspěšnějším - sedm vítězství a šestnáct proher.

Desátá Olomouc a dvanácté Kladno. Kohouti mají na jedenácté Vítkovice osm bodů náskok, Rytíři mají jiné starosti, sedmkrát v řadě prohráli a ode dna je dělí už jen šest bodů.