Na pardubický klub cílí miliardář. V Dynamu chci majoritu, říká Dědek

„Chci v klubu majoritu. Podmínky dané městem jsou nastavené na krátkodobou spolupráci. Já preferuji jistotu dlouhodobé spolupráce. Prvotní je zachránit Pardubice v extralize," plánuje Dědek, jenž do klubu na poslední příčce extraligové tabulky už investoval dva miliony korun.

Město Pardubice nabízí v hokejovém klubu na příští tři roky menšinový podíl. Zájemci ochotní zachránit pardubický hokej mají čas do letošního 12. března, kdy končí termín přihlášek do soutěže. „Vítěz soutěže navýší o maximálně třicetimilionový vklad základní kapitál klubu. Finanční nabídka tvoří polovinu hodnoticích kritérií. Pokud se minoritní vlastník, který bude mít většinu ve tříčlenném představenstvu klubu, osvědčí a nic neprohospodaří, dostane šanci dokoupit majoritu. Do té doby bude majoritním vlastníkem klubu nadále město," přiblížil náměstek pardubického primátora Jan Mazuch (ODS), podle něhož kritéria k získání pozdějšího většinového podílu v HC Dynamo město jasně stanovilo.

„Město vypsalo pravidla, která zájemce odradí," míní Dědek. „Pokud do toho někdo půjde, za rok zkolabuje. Nedovedu si představit, že by investoval do firmy s tím, že si ji může do třech let dokoupit. Městu jsme podali alternativní nabídku, abychom za svůj vklad získali okamžitou majoritu," reagoval Dědek, který několik let vlastnil HC Vrchlabí.

Nejistotu vidí Dědek v povolební obměně zastupitelstva a možné změně názoru nových zastupitelů na budoucího strategického partnera HC Dynamo. „Hokej umíme dělat dobře za rozumné peníze. Když jsem vlastnil vrchlabský hokejový klub, hrál první ligu. Pardubice jsou, co se týče extraligy, nejblíž a mají nejlepší fanoušky," dodal.