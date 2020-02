Posledních pět minut už jsem na tu nulu myslel, přiznal třinecký Štěpánek

Ve středu po třinácti zákrocích a čtyřech inkasovaných gólech od Mladé Boleslavi odjel gólman Třince Jakub Štěpánek v polovině utkání smutně na střídačku. O dva dny později se postavil do branky znovu a tentokrát všechny střelce soupeř vynuloval. Třinec ve 45. kole porazil doma Hradec Králové vysoko 6:0 a Štěpánek si připsal premiérové extraligové čisté konto v sezoně. „Jsem především rád za výhru, ale na konci jsem a tu nulu už myslel. Moc jich nemám, tak si každé hodně cením," řekl 33letý gólman.

Proti Mladé Boleslavi jste byl střídán, o dva dny později slavíte nulu. Byly ty zápasy z vašeho hodně rozdílné?

Jsem především rád, že jsem zase dostal důvěru po tom minulém zápasy, kdy mi to moc nevyšlo. Vždycky to odskočilo jinak, než jsem potřeboval. Ale šel jsem do dalšího zápasu s čistou hlavou. V tomhle je hokej dobrý, že není moc času nad tím přemýšlet. Za dva dny je další zápas, kde se dá všechno napravit. Tak jsem se v tom nějak nepitval.

Pomohl proti Hradci Králové první zákrok, vyřešená akce soupeře?

Jo, každý zákrok pomohl. Jsem rád, že jsme to až na pár výjimek vzadu uhráli, ale ani těch moc nebylo. Kluci odvedli perfektní práci, jak vepředu, tak vzadu.

Začali jste velmi podobně jako proti Boleslavi, znovu jste rychle vedli. Neměli jste trochu obavy z podobného průběhu? Boleslav utkání ve druhé třetině otočila...

Nevím, nepřemýšlel jsem nad tím takto. Hodně nám pomohl ten třetí gól ještě v první třetině. To byla změna oproti tomu minulému zápasu.

Kromě střely Orsavy do tyčky jste velkou šanci soupeře snad ani řešit nemusel. Vybavíte si v utkání nějaký těžší moment?

Ale jo, něco tam měli. Jeli dva na jednoho, ale největší šanci měl Orsava. Střílel na prázdnou branku, tam jsem měl i kus štěstí.

Třinečtí hokejisté se radují z výhry

Vladimír Pryček, ČTK

V desátém utkání za Třinec jste si připsal první čisté konto, co pro vás znamená?

Hlavně tři body do tabulky, které potřebujeme. Ale jsem za ni rád, nebudu říkat, že ne. Každý gólman za nulu rád. Na konci, těch posledních pět minut už jsem na ni myslel. Říkal jsem si, že tři body už uděláme, ale že tu nulu bych chtěl taky. Jsem rád, že to kluci zodpovědně odehráli a skoro celou dobu jsme už byli u nich v pásmu. Žádné velké příležitosti, nebo střely jsme jim nedali.

Probíhá mezi brankářem a hráči na konci, kdy už se ta nula blíží, nějaká komunikace?

Nijak zvlášť. Já se k té nule neupínám. Chci především vyhrát.

Jednu nulu máte ze Chance ligy. Byla tato těžší?

Ano v Porubě. Všechny jsou těžké, moc jich za kariéru nemám (v extralize Štěpánek odchytal 137 zápasů a vychytal osmé čisté konto - pozn. aut.), skoro vždycky mi tam něco propadne. Každé si hodně cením.

Zleva Aron Chmielewski z Třince a hradečtí Petr Šidlík a brankář Štěpán Lukeš.

Vladimír Pryček, ČTK

Pomohlo to, že jste hráli proti Hradci hodně přesilovek? Mohl jste si v nich odpočinout?

Jo, ale nemůžu úplně vypnout, protože kdokoliv může ujet. Góly v oslabení padají. Není to tak, že mám v přesilovce dvě minuty volno (smích).

V neděli přijedou do Třince Vítkovice, kde jste čtyři roky chytal. Těšíte se?

Bude to pro mě speciální. Ještě jsem proti nim v extralize nestál. Jen jednou v přípravě, ještě ve Slovanu. Doufám, že vyhrajeme.

Sledujete jejich boj o záchranu?

Sleduju. Vyhrály v Brně, nevím, jak dopadly doma s Pardubicemi, ale ani mi to neříkejte. Nepřeju jim, aby spadly, ale to nemění nic na tom, že v neděli chci vyhrát.