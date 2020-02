Olomouc - Kladno 4:0 Jágrovo Kladno opět selhalo, prohrálo osmý zápas v řadě

Domácí se do velké šance dostali již po 20 sekundách hry, kdy se před Cikánka prosadil Nahodil, kladenský brankář ale svůj první zákrok v zápase zvládl. Aktivní domácí se v 6. minutě dostali do přečíslení dva na jednoho, Musil však přestřelil branku. Za svoji aktivitu byla Olomouc odměněna následně. Po Jaroměřského přihrávce do středu hřiště otevřel skóre Ostřížek.

O druhou branku Hanáků se poté postaral po samostatném úniku Irgl. Kladno se k ohrožení Konráda dostalo až v přesilové hře před koncem první třetiny, olomoucký brankář byl ale vždy pozorný. Nejtěžší zákrok předvedl Konrád 30 vteřin před koncem první části po chybě Vyrůbalíka, kdy se musel rychle přesouvat od jedné tyče k druhé.

Po sérii vyloučení na začátku druhé třetiny se hra srovnala a Olomouc přidala třetí branku. Obránce Jaroměřský se neunáhlil se střelou, objel branku hostů a i s přispěním odrazu od bránícího hráče zasunul puk za brankovou čáru. Stejná věc se pak málem podařila také Musilovi, Cikánek tentokrát dokázal zasáhnout. Dobrý zákrok si připsal také proti teči Vodného po chytrém Valentově nahození. Další ojedinělá šance hostů přišla opět až v přesilové hře. Konrád vykopával puk po závaru před brankou až na poslední chvíli.

Ve třetí třetině se před Cikánka natlačil Handl, zakončil ale jen do kladenského brankáře. V polovině třetí třetiny mohl zvýšit olomoucké vedení Olesz, ale Cikánek si připsal další dobrý zákrok. Zasáhnout už se však hostujícímu brankáři nepodařilo proti střele Buriana, kterého ke skórování vybídl přihrávkou na osu hřiště Káňa.

Následně došlo ke střídání brankářů, ze hry ale odstoupil mírně kulhající Konrád. Jeho náhradník Lukeš následně zlikvidoval Bláhův nebezpečný pokus. Skóre už se poté nezměnilo.