Nevěděl jsem, že Jágr má v sobotu narozeniny, asi mu zhořkly, žertoval Jaroměřský

Hokejisté Olomouce vyhráli potřetí za sebou, když ve 45. kole extraligy porazili Kladno 4:0, a upevnili si v tabulce 10. příčku zajišťující postup do předkola play off. Rytíři naopak prohráli poosmé v řadě a na 12. místě mají náskok jen čtyř bodů na poslední Litvínov, který má dva zápasy k dobru. K výhře Kohoutů přispěl jedním gólem a asistencí obránce Jan Jaroměřský.

Povedený zápas se vám hodnotí určitě velmi dobře...

Pro mě je vždycky nejdůležitější, když vyhrajeme. Jsem ale samozřejmě rád, že jsem k tomu přispěl. Kéž by se dařilo vyhrávat dál.

Akce, po které jste nezištně přihrával Zbyňku Irglovi na 2:0, byla na obránce parádní...

Ano, fakt byla hezká. Nevím, co k tomu víc říct.

Stejně tak to platí o vaší trefě. Dát gól zpoza brány s přispěním soupeře, to by chytré. Zamýšlel jste to tak?

Už mi nic jiného nezbývalo. Viděl jsem, že tam jejich zadák najíždí, tak jsem mu to zkusil napálit do nohou, aby se to odrazilo do brány. Klaplo to, a dalo nám to zase trochu klidu navíc. Nejprve jsem si ale myslel, že tu bránu objedu a zasunu to do ní.

Kladenský hokejový zmar. Michal Barinka (dole) a brankář Lukáš Cikánek z Kladna.

Luděk Peřina, ČTK

Od začátku jste byli výbušnější, rychlejší...

Připravovali jsme se na to. Oni už jeden zápas měli za sebou, zatímco my jsme nastoupili po dlouhé pauze poprvé. Pomohlo nám, že jsme si vytvořili rychle náskok. Celý zápas jsme hráli, jak jsme si představovali. Kladno jsme téměř k ničemu nepustili, a když přece jen, tak to gólmani pochytali. Prostě jsme splnili, co jsme si řekli a doufám, že na to navážeme příště v Plzni a nějaké body dovezeme. Sezona se teď láme, každý zápas je důležitý.

Všiml jste si, že má kladenský lídr Jaromír Jágr v sobotu osmačtyřicáté narozeniny?

O tom, že má narozeniny nevím. Asi mu trochu zhořkly. A že hrál? To šlo poznat už podle těch lidí. Jágr je prostě obrovským lákadlem. Bylo vyprodáno, a to je super, i když diváci přišli hlavně na něj. Atmosféra byla parádní, nechyběly mexické vlny, všichni si to náramně užívali.

Byl to pro vás s ohledem na to, co jste předvedl, výjimečný duel?

Ne, nepřeháněl bych to. Snad kdyby šlo o play off. Byl jako každý jiný, jen se mi podařilo dát gól a na další nahrát. Byl jsem celý týden v pohodě, cítil jsem, že nohy jdou, jak mají. Rozcvička byla dobrá, klídek na holi, to se pak hraje. Psychika je vždy strašně důležitá. Když se vám první dvě střídání nepovedou, pak se tam plácáte.

Pamatujete si, kdy jste naposledy takto zabodoval?

Ne. Čísly se nezabývám. Nejsem od toho, abych zápasy rozhodoval. Dříve jsem se tlačil dopředu, teď se snažím, abych góly nedostával. Na tom si zakládám. Určitě neulítávám z toho jedna plus jedna. To není nic slavného. U spousty hráčů je to normální. Nechtěl bych se proto pasovat do role nějakého trouby, co bude vykládat, jak se do statistik fantasticky zapsal.