Pardubice - Zlín 3:2 Hokejisté Pardubic zaznamenali proti Zlínu třetí vítězství v řadě

Už po deseti sekundách se před hostujícím gólmanem Kašíkem zjevil osamocený Tybor, ale šanci mu překazil faul. Následnou přesilovku Dynamo nevyužilo, a tak skóre otevřel až ve čtvrté minutě Zacharčuk, který se při hře čtyři na čtyři prosadil ranou od modré čáry. Kantora poprvé zaměstnal Honejsek, ale neuspěl. Stejně dopadl o chvíli později dorážející Okál.

Dynamo bylo po většinu první třetiny aktivnější a velkou možnost zahodil Tybor, který po Vondrkově perfektním pasu před branku minul. Zlín se poté dostal na chvíli do tlaku a solidní příležitosti neproměnili Köhler a Novotný. V závěru první části předvedl při oslabení skvělou práci Poulíček, který přesprintoval celé hřiště, aby byl včas na zadní tyči, odkud usměrnil do sítě Vondrkův pas.

Druhá část byla z obou stran více bojovná, což z pohledu skóre hrálo do karet Zlínu. Ve 24. minutě Buchta pohotově dorazil do sítě puk vyražený Kantorem a snížil. Pardubice si mohly vzít dvoubrankové vedení zpět, jenže Vondrka v přečíslení dvou proti jednomu pálil pouze do Kašíka, a tak znovu udeřili hosté. Claireaux dostal ve 36. minutě mezi kruhy prostor ke střele a trefil se parádně pod horní tyčku.

Zcela otočit skóre mohli hosté při přesilovce na začátku třetí třetiny, ale Herman, Dufek i Okál své velké šance promarnili. Naopak Dynamo svou početní výhodu zužitkovalo, když se zblízka trefil Tybor, a osm minut před koncem znovu vedlo. Zlín vrhl síly do útoku, ale než si stačil vypracovat soustavný tlak, fauloval Buchta unikajícího Tybora a Pardubičtí si i díky početní převaze závěr zápasu pohlídali.