Víkend s pěti body? Super, cenil si Zohorna i výhry v Litvínově

Důležitou postavou utkání byl mladoboleslavský útočník Radim Zohorna, který vyrovnal na 2:2 v čase 59:16 v přesilovce šest na čtyři a tím zajistil Středočechům prodloužení. „Hlavně jsme ale nejdřív museli dotahovat manko a jsem rád, že platila naše branka při snížení na 1:2. Brankář byl vyjetý před brankovištěm a myslím, že se tudíž jednalo o regulérní gól. V nájezdech jsme rozhodli, ale celkově nás stál zápas spoustu sil," líčil Radim Zohorna.

„První třetina byla z naší strany špatná, druhá lepší a ve třetí jsme šli výkonnostně nahoru. Litvínov je sice poslední a bojuje o záchranu, jenže zápasy s takovými soupeři nejsou příjemné pro nikoho. Hráči soupeře lehali do střel a je těžké hrát proti nim," mínil mladoboleslavský útočník.

Středočeši procházejí náročným programem. Už v úterý hrají v Praze se Spartou. „Pět bodů za uplynulý víkend je super, docela se nám vydařil. Ještě by to chtělo zakončit trojboj úspěšně na Spartě. Pak si můžeme chvilku odpočinout a soustředit se na finiš základní části," uvažoval Zohorna.

Nad umístěním v tabulce před play off si neláme hlavu. „Jsme nahoře, ale průběžné postavení není pro nás důležité. V play off je jedno, na koho narazíme z první šestky. Budou to všechno těžcí soupeři," pravil reprezentační forvard.

Za Mladou Boleslav nenastoupil útočník Lukáš Kašpar, který do týmu přišel v poslední den přestupů právě z Litvínova. Co bylo důvodem, vysvětlil jeden z trenérů Pavel Patera. „Nehrál proto, že to bylo jeho přání, aby nemusel jít proti mateřskému klubu. Je z Litvínova, a záleží mu, aby zdejší tým zůstal v extralize. Tak jsme mu vyhověli. Docela to chápu, nepřijde mi to zvláštní," konstatoval Patera na téma Kašparovy absence ve vzájemném duelu s Litvínovem.