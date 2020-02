Vždy je to o chemii celé lajny, libuje si rozjetý Birner. Cenu za lednovou palbu přenechal svému spoluhráči

Co se kanadských bodů týká, tahoun Bílých Tygrů Michal Birner prožívá nejúspěšnější sezonu ve své kariéře. Zatím jich posbíral 56 za 19 branek a 37 asistencí. V lednu zaznamenal vůbec nejvíce bodů v celé extralize a v rámci projektu Náš lídr tak v pondělí převzal na jeden měsíc do užívání automobil Škodu Kamiq. Sám s ním však jezdit nebude. Cenu přenechal svému parťákovi z týmu Tomáši Hanouskovi.

„Vím, že teď má problémy se svým autem, takže on ho využije. Já i manželka auto máme, takže mně by jen někde stálo. Je to ode mě dárek, protože to má se mnou těžký. Jsem na něj tvrdý, tak mu alespoň takhle trochu odlehčím," prozradil s úsměvem Birner. Momentálně je v celé soutěži druhým nejproduktivnějším hokejistou za plzeňským Milanem Gulašem.

„Vždy je to o chemii celé lajny," říká křídelník, který proti Kladnu bodoval v sedmém zápase v řadě. Aktuálně představuje s Liborem Hudáčkem a Radanem Lencem nejúdernější komando celé extraligy. Elitní trojice již zaznamenala dohromady úctyhodných 149 kanadských bodů! V neděli proti Rytířům přidala dalších 8.

Odměna pro Michala Birnera, který v lednu zaznamenal nejvíc bodů v hokejové extralize. Liberecký hráč získal díky projektu Náš lídr na jeden měsíc do užívání vůz Škoda Kamiq.

„Všechno si to musí sednout. Někdo musí zakončovat, někdo musí šance vytvářet, někdo puky vybojovat. My jsme své role našli a zatím nám to funguje. Naši hru se snažíme analyzovat každý den, abychom se mohli ještě zlepšovat a posouvat dopředu jeden druhého," vysvětluje 33letý reprezentant.

„Snažíme se dodržovat určitá pravidla a věci, které to pak celé lajně ulehčují. Někdy se člověk na ledě nachází v situaci, kdy toho druhého nevidí, ale tuší, v jakém prostoru by mohl být. Když všichni děláme, co si řekneme, vychází to," poodhaluje Birner sílu liberecké první formace.

Zaútočí na Gulaše?

On šance připravuje, jeho parťáci je proměňují. Lenc má 21 gólů, Hudáček 27 a již jen jeden zásah mu chybí, aby vyrovnal střelecký rekord Bílých Tygrů Martina Barteka ze sezony 2013/2014. „Uvidíme, jestli ho překonám," usmívá se nejlepší kanonýr extraligového lídra. Na nejlepšího střelce soutěže Gulaše ztrácí pět kousků.

„Chtěl bych Hudáčkovi pomoci, aby střelce vyhrál on. Vím, že u Gulyho je to otázka jednoho zápasu, kdy dá gól a najednou se mu s nimi zase roztrhne pytel. Strašně bych Hudymu přál, aby se na něj alespoň dotáhl," přiznává Birner, jenž od svého návratu pod Ještěd na podzim 2018 odehrál s Hudáčkem drtivou většinu zápasů v jedné řadě.

„Pro mě osobně je důležitý mít v lajně jednoho hráče, se kterým hraju dlouho. Nemám moc rád, když se hráči kolem mě točí. Každým zápas, který spolu odehrajeme spolu, je to pro nás jednodušší a jednodušší, víme o sobě víc a víc," konstatuje Birner.

S trochou nadsázky tak našel svého „druhého Michala Řepíka", svého někdejšího dlouholetého souputníka, s nímž střílel góly za Lev Praha, Bílé Tygry v mistrovské sezoně či ruský Čeljabinsk.

„S Řepou jsme spolu odehráli spoustu zápasů a když bychom spolu nastoupili v jedné lajně i po třech letech, budeme o sobě vědět. Hudy je Řepovi typologicky určitě nejvíce podobný z hráčů, se kterými jsem zatím hrál. Chce zakončovat a dávat góly, což mně osobně vyhovuje," uzavírá Birner, který se svými spoluhráči táhne Liberec za obhajobou triumfu v základní části.