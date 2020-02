Jsem rád i za asistence, ale potřebujeme bodovat, říká Jarůšek před dohrávkou s mistrem

Navíc z osmi zbývajících utkání bude hrát Verva pětkrát na domácím ledě. To by mohl být také klíčový faktor. Hodně napoví už středeční dohrávka s Třincem (17:30, online na Sport.cz).

Litvínovští budou jistě spoléhat i na nejproduktivnějšího hráče týmu, jímž je Richard Jarůšek. Měl období, kdy se mu střelecky dařilo. V poslední době se spíše prosazoval nahrávkami. „Je pravda, že jsem dával góly poměrně často, ale to asi nemůže trvat nastálo. Jsem rád i za asistence, když to nějakým způsobem pomáhá týmu," glosoval útočník svoji bilanci 18+15.

„Proti Mladé Boleslavi jsem si troufnul na odvážné zakončení i při samostatných nájezdech. Vyšlo mi to, jenže jsme na penalty prohráli, takže to bylo takříkajíc k ničemu," uvažoval Jarůšek.

Dvě dohrávky, nejbližší s Třincem a příští týden s Hradcem Králové jsou podle něj dobrým vkladem, ale dopředu nic neznamenají. „Respektujeme sílu obou soupeřů, úřadující extraligový mistr a po něm finalista Ligy mistrů," připomněl Jarůšek těžká sousta. „Dole v tabulce je to našlapané. Musíme se pokusit urvat co nejvíce bodů. Ideální by bylo nastartovat se už proti Třinci. Nedávno jsme s nimi odehráli docela vyrovnaný zápas. Od toho bychom se chtěli odrazit," burcoval útočník.

„Vize na papíře je jednoduchá, přenést ji do praxe bude složité, ale hodláme se o to poprat," má jasno Jarůšek. „Nemůžeme se dívat na to, jestli soupeři v tabulce před námi budou ztrácet body, i když třeba hrají mezi sebou. Především záleží jen na nás, protože naděje na opuštění dne tabulky stále existuje," neztrácí víru. „Základem musí být přístup na tisíc procent, z herních prvků pak zvládnuté přesilovky i bezchybná oslabení," naznačuje Jarůšek, na co se tým nejvíce zaměřuje před sérií nadcházejících zápasů.

Kotrla: Srážejí nás chyby

V Litvínově si uvědomují největší nedostatky. „Víme, co nás dosud sráželo a čeho se musíme vyvarovat. Do kolen nás dostávaly hrubé chyby v závěrech zápasů. A soupeři je dokázali zpravidla využít," pokrčil rameny asistent trenér Jindřich Kotrla při hodnocení minulých bitev.

„Už několikrát se stalo, že jsme měli na dosah tři body, nakonec jsme brali jen jeden. Tak jako minule s Mladou Boleslaví. To je ubíjející, protože s přibývajícím nezdary narůstá i nervozita," uvažoval asistent, který prožívá svoji první sezonu na střídačce v extraligovém klubu. V září začal po boku tehdejšího hlavního kouče Jiřího Šlégra a nyní je nejbližším spolupracovníkem Vladimíra Kýhose. „Tlaky jsou v hokeji pořád, což jsem poznal i jako hráč. V Litvínově nám jde teď o všechno," vnímá Kotrla hokejovou realitu.