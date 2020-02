Střely 11:25 po dvou třetinách? Čumel jsem a říkal, že to není možný, žasl hrdina Sparty

„Jsem pokladník, takže do kasy se za takové věci platí. Já ale nic nezaplatím," žertoval hrdina večera. Zářil úsměvy, vždyť pět bodů v extralize zapsal naposledy 28. prosince 2014 na ledě Brna. „Tohle jsem ani nevěděl. V každém utkání chci dát gól, ale taky se ode mě čeká, že na ně budu i nahrávat. Mám pak úplně stejnou radost," ujišťoval Pech.

Pražané byli v zápase velmi produktivní, v prostřední části vytěžili z pouhých pěti ran tři góly. „Byl jsem strašně překvapenej. Sedl jsem si před třetí třetinou na střídačku a koukám, že to je na střely 11:25! Čuměl jsem a říkal si, že to není snad možný. Ale lekce z produktivity je taky dobrá věc, fakt pěkný počin," tvrdil šestatřicetiletý hokejista.

Parta Miloslava Hořavy, který před rokem vedl právě Bruslaře, nahlodala soupeře brzkou trefou Řepíka. Necelé dvě minuty po přestávce ji posadil jště více do sedla Kudrna. „Byli z toho trochu opaření, pak přišel třetí gól a bylo víceméně rozhodnuto," vykládal Pech. Boleslav nadále kousala, Sedláček ale při dvou sólových nájezdech předvedl mistrné zákroky a čistý štít uhájil i v nepříjemném dvojnásobném oslabení.

Zleva Radim Zohorna z Mladé Boleslavi a Petr Kalina ze Sparty v utkání 47. kola extraligy.

Vít Šimánek, ČTK

„Musím říct, že nás Sedlo ve druhé strašně podržel. Měl krásné zákroky, chytal parádně," vysekl svému gólmanovi poklonu. I díky němu nakonec Pražané opanovali i čtvrtý vzájemný duel této sezony. „Tohle bylo z nich nejhezčí. Padaly góly, diváci se bavili. Výhry si ceníme. Boleslav je černý kůň soutěže, nemá v kádru tak známá jména, ale jsou to bojovníci a dobře bruslí," řekl spokojeně.

V závěru zápasu se na ledě jiskřilo a k vidění byla řada šarvátek. „V agresivitě jsme se jim vyrovnali. Bylo tam několik zákeřných faulů a kluci se perfektně zastali spoluhráčů, což bude v play off strašně důležité. Nikdo se nebál jít do souboje. I proto jsme to ve třetí třetině zvládli, nepodělali jsme se z toho," dodal Pech.