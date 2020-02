Sedláčkův zákrok? Á la Hašek! Klobouk dolů, smekal Zohorna před sparťanským brankářem

Podesáté v sezoně se zapsal do střelecké listiny a výbornému Jakubu Sedláčkovi překazil čisté konto, ke spokojenosti měl ale Radim Zohorna daleko. Mladá Boleslav odjela z O2 areny s šestigólovou náloží, byť domácí Spartu v extraligové předehrávce jasně přestřílela 35:23.

„Nechytili jsme začátek. Tam nám to trošku ujelo, oni byli aktivnější, dohrávali nás. Začátek bolel. Měli pár střel a ve druhé třetině jim to tam napadalo. Pak už se to těžko dohánělo," posteskl si boleslavský kolos.

Zatímco v předchozích třech vzájemných utkáních padli Bruslaři až v prodloužení nebo nájezdech, tentokrát se žádné drama nekonalo. Okna v obraně protivník nemilosrdně trestal. „Prostě to nebyl náš zápas. Ponaučíme se. Lepší, když jsme si to vybrali teď. Jestli je dostaneme v play off, tak si na ně věříme," burcoval Zohorna.

V zápase měl několik vyložených šancí. Dvakrát uháněl sám na branku, jenže na Sedláčka nevyzrál. „Jsem dřevák," usmál se. „Je to škoda. Poprvé jsem si to dal moc na dlouhou (hůl) a podruhé mi to výborně chytil á la Hašek," vysekl poklonu Sedláčkovi, jenž pokus famózně zastavil betonem. „Klobouk dolů! Dobře mě vyčapal," řekl.

Jeho tým využil dvě početní výhody, při dvojnásobné trvající 75 vteřin ovšem v polovině duelu selhal. „Tu jsme měli dát a dostali bychom se do zápasu hned jinak," žehral reprezentační útočník. „Dva góly v přesilovce jsou na nás ale docela dobrý. Problém byl jinde. Sparta ovládala zápas od začátku do konce, my tahali za kratší konec," posteskl si kouč Středočechů Radim Rulík.