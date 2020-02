Naštěstí nám to tam napadalo, oddechl si litvínovský Baránek po výhře nad mistrem

Jak bylo těžké se zkoncentrovat na zápas s mistrem poté, co jste v neděli ztratili dvougólový náskok proti Mladé Boleslavi?

Obtížná situace. Ale prostě jsme si řekli, že musíme využít tenhle zápas k bodům hlavně kvůli tomu, že hrajeme na domácím ledě. A když do toho dáme maximum, můžeme uspět. Předchozí zápas s Třincem před čtrnácti dny jsme odehráli celkově dobře, i když jsme prohráli o gól. Tentokrát jsme spokojeni s vítězstvím.

Litvínov porazil Oceláře po třinácti porážkách ve vzájemných duelech v řadě. V čem byl rozdíl oproti zmíněnému nedávnému zápasu se stejným soupeřem?

Konečně nám to tam napadalo. Díky za to patří celému týmu. Ale našly by se i slabší chvilky, konkrétně desetiminutovka. Za stavu 3:0 jsme hned dostali dva rychlé góly. A začali jsme se bát o výsledek. Naštěstí jsme se za stavu 3:2 znovu zvedli. A tentokrát jsme zvládli i závěr.

Může být skalp úřadujícího mistra vzpruhou do finiše sezony?

Určitě je dobře, že jsme se zbavili respektu z favorita. Výsledek vypadá přesvědčivě. Týmový výkon od gólmana po posledního hráče byl základem úspěchu. Jenom v tom musíme dál pokračovat.

Co říkáte na další vylosování?

V pátek hrajeme v Hradci Králové, bude to souboj s finalistou Ligy mistrů. Takže zase těžký oříšek. A pak máme několik zápasů doma včetně dohrávky právě s Hradcem Králové. Hlavně potřebujeme bodovat.

Sledujete tabulku, která je na konci hodně našlapaná? Tři týmy Litvínov, Kladno, Pardubice mají stejný počet 51 bodů. Jak to berete?

Soustřeďujeme se především sami na sebe. Jeden zápas navíc je dobrým vkladem, ale musíme šlapat až do posledního kola.