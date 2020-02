Český hokej truchlí, zemřel legendární bijec Šíma

Smutná zpráva zasáhla ve čtvrtek český hokej. Ve věku 76 let zemřela legenda Sparty Jaroslav Šíma. Vyhlášený tvrďák, který odehrál i 17 zápasů za československou reprezentaci, podlehl dlouhé nemoci. Pražský klub o tom informoval na svých oficiálních stránkách.

„Zpráva o úmrtí pana Jaroslava Šímy nás velice zarmoutila. Jménem všech sparťanů bych ráda vyjádřila upřímnou soustrast celé jeho rodině," uvedla generální manažerka klubu Barbora Snopková Haberová.

Karlovarský odchovanec, který původně nastupoval na postu útočníka, nakoukl do československé nejvyšší soutěže na konci šedesátých let minulého století v dresu Gottwaldova, kde z něj udělali obránce. V roce 1968 však utrpěl vážnou nehodu na motorce, při níž si ošklivě poranil nohu. V Gottwaldově byl vyřazen z kádru a domluvil se se Spartou, v níž si udělal velké jméno.

Zejména svou nesmlouvavou tvrdostí, kvůli které byl příznivci Sparty milován, jinými ale naopak nenáviděn. Ještě víc po incidentu s Jaroslavem Holíkem, ke kterému došlo v sezoně 1974/75 při utkání na ledě Jihlavy.

Šíma po Holíkově faulu vzal hokejku a jihlavskou ikonu jí zezadu praštil přes hlavu. Disciplinární komise mu za to vystavila dvouměsíční zákaz činnosti a dočasně byl vyřazen z národního týmu.

I kvůli své nekompromisní důrazné, ale většinou férové hře se stal miláčkem sparťanských fanoušků. I proto se v 70. letech častokrát nesl holešovickou Sportovní halou pokřik „Šíma není člověk, Šíma je bůh!".

Jaroslav Šíma na snímku z roku 2009.

Michal Doležal, ČTK

Když Sparta v roce 2012 zakládala svůj Klub legend, Šímu do něj ihned zařadila. „Vzpomínky jsou samozřejmě vynikající, snažil jsem se tu odevzdat to, co jsem mohl, tedy na tehdejší dobu. Zařazení mezi klubové legendy si vážím," řekl Šíma před osmi lety.

Šíma ve Spartě strávil osm sezon, během nichž získal stříbro a dva bronzy. V roce 1978 se vrátil do Gottwaldova, kde však odehrál už jen jednu sezonu, aby po té následující v dresu Litoměřic svou kariéru v roce 1980 ukončil.

V nejvyšší soutěži odehrál 412 utkání a vstřelil 73 branek.