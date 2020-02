První zápas v extralize jsem prohrál, stý vyhrál, Moc si té mety vážím, říká gólman Svoboda

Spokojený byl i Svoboda. Především proto, že poprvé v sezoně porazil Plzeň, kde v minulosti chytal. „Hodně jsem to prožíval a jsem moc rád, že jsme to na čtvrtý pokus zvládli. Navíc v mém stém utkání. Moc si té mety vážím. Kdyby mi někdo v dorostu ve Vsetíně řekl, že odchytám v extralize sto utkání, tak bych za to dal nevím co. Zanechá to ve mně dobrou stopu, kluci hráli fakt dobře, vyhráli jsme. Je to takové veselejší. První zápas v extralize jsem prohrál, ten stý vyhrál. Je to pěkné," svěřoval se Svoboda.

Vítkovice po gólu Gulaše z 25. minuty prohrávaly, vyrovnání zařídil ale ještě ve druhé třetině Mallet a vítěznou trefu si v první minutě třetí části připsal Roman. Tři získané body Ostravanům v bojích o udržení výrazně pomohou. Na poslední Kladno mají čtyři zápasy před koncem základní části náskok osmi bodů. „Máme v týmu hodně nových kluků a myslím, že je to vidět. Nic proti Plzni, ale předvedli asi nejslabší výkon z těch čtyř zápasů. Rozhodl náš, ale i jejich výkon," hodnotil utkání Svoboda.

Zleva Peter Trška z Vítkovic a brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovice si v posledních osmi utkání připsaly šest výher. Vyhrály v Brně, v Třinci a zvládli i Plzeň. „Hodně jsme posílili. Je to znát. Zvládli jsme důležité utkání a docela nám to teď jde. Doufám, že už to tak dohrajeme," řekl Svoboda, na kterého dokázal dvakrát vyzrát jen Gulaš. Nejprve z nájezdu skóroval, ve třetí části pomohla ostravskému brankáři tyčka.

„Co říct, je to skvělý hráč. Gól dal, já mu ho přeju, protože je to skvělý kluk a choval se ke mně hezky, když jsem byl v Plzni. Jen doufám, že v budoucnu mi ty góly už nebude dávat tak lehce jako dneska," pousmála se vítkovická jednička.

Plzeň prohrála na ledě soupeřů šesté utkání za sebou, a přestože jsou stále v první čtyřce, trenérům dochází trpělivost. „Podali jsme venku znovu naprosto bezkrevný výkon. Individuální výkony hráčů jsou špatné, a pokud neprojeví nějakou sebereflexi, tak pro nás sezona velmi rychle skončí," varoval člen trenérského štábu Škodovky Jiří Hanzlík.

tom, Sport.cz, Právo