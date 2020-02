Dokud není jistota, musí být nálada vražedná, upozorňuje vítkovický Roman

„Každý zápas je teď psychicky hodně náročný. Tenhle byl extrémně, protože jsme hráli doma a tady jsme víc pod tlakem. Jsem rád, že jsme to tentokrát zvládli," připomněl Roman nedávnou domácí porážku s Pardubicemi.

Byl vydařený nástup do třetí dvacetiminutovky a váš gól na 2:1 klíčový?

Rozhodně, a ještě parádní práce vzadu. Plzeňáci nic moc neměli, tlačili se do nás, mají šikovné hráče, ale my jsme si to pohlídali. Skvělý výkon podal i gólman Svoboda. Jsem za ten gól moc rád. V naší situaci se každý počítá. Do konce sice byla ještě dlouhá doba, ale měli jsme týden volna, unaveni jsme nebyli, proto jsem věřil, že už to urputně dobojujeme.

Frodl toho hodně vychytal, co rozhodlo pro zakončení střelou?

Byl jsem docela z úhlu a nechal mi tam na lapačce místo. Byl hodně na první tyči, tak jsem to tam zkusil. Minulý zápas jsem mu dal gól dolů pod vyrážečku, tak si to možná pamatoval a byl tam o to více. Tak jsem ho prostřelil na druhou stranu.

O blafáku jste nepřemýšlel?

To ne, tam byl obránce a ten by mě sestřelil.

Spoluhráči kličky zkusili, ale neuspěli. I proto jste do ní nešel?

Většinou, když jezdím nájezdy, tak zkouším střelu. Neříkám, že neumím blafák, ale spíše si věřím na střelu. Když vidím místo, tak to tam vypálím. A tentokrát to parádně vyšlo.

Bylo to dlouhých devatenáct minut do konce?

Bylo, mohl jsem si ten gól schovat na později. Ale ubránili jsme to parádně. Mají tam nejlepšího hráče extraligy Gulaše a hráči kolem něho jsou taky výborní. Ale ukázali jsme, že jsme výborní v obraně a dokážeme ubránit výsledek.

Cítíte po třech bodech úlevu? Sledujete výsledky dalších ohrožených týmů?

Ano, sledujeme. Teď po zápase ale i během utkání se někteří kluci dívali. Já to ale nedělám, protože s tím stejně nic neudělám. Ale pokud budeme sbírat jakž takž pravidelně body my, nemusíme sledovat nikoho.

Kdybyste takto zvládli i poslední zápas doma s Pardubicemi, mohli jste mít klid. Jak moc ta porážka mrzí?

Samozřejmě, že nás ztracený zápas mrzí, ale já se dívám dopředu. Věřím, že pár vítězství ještě dáme a budeme v klidu. A Pardubice nás pak nebudou muset mrzet. Je to kdyby a na kdyby se nehraje.

Po pátečním zápase máte na poslední místo osm bodů náskok. Je to už dobré?

Je to dobrý náskok, ale jak už jsem říkal. My máme ještě čtyři zápasy, ostatní pět. Takže matematicky to ještě není jisté. A dokud to nebude jisté, tak nálada musí být pořád taková vražedná.