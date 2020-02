Jsme ve sra*kách a na dně. Z Kladna je teď hlavní adept na sestup

Zatímco hráči Dynama na ledě juchali radostí, ti Kladenští měli hlavy dole. Po desátém nezdaru za sebou totiž klesli v extraligové tabulce poprvé od třetího kola na dno. Na Litvínov, který navíc odehrál o zápas méně, mají dvoubodové manko, na Pardubice dokonce tříbodové. S oběma týmy navíc budou mít po skončení základní části při případné bodové rovnosti horší vzájemnou bilanci.

„Jsme na dně a nevím, jestli jde ještě spadnout hlouběji. Musíme se psychicky sebrat a dokončit sezonu. Aby z toho nebyl největší průser, i když i teď je to už na hraně," soukal ze sebe zkušený obránce Michal Barinka.

Martin Látal z Pardubic a ležící Brendon Nash z Kladna.

Kateřina Šulová, ČTK

Sportovně přiznával, že Pardubice si tříbodový import zasloužily. „Prohrávali jsme totiž osobní souboje, měli jsme strašně moc ztrát puků, nechávali jsme je jezdit do přečíslení. Zbytečně jsme byli nervózní," soudil účastník tří světových šampionátů a ZOH 2014 v Soči.

S útočníkem Ladislavem Zikmundem se shodli, že utkání se definitivně zlomilo na začátku třetí třetiny, kdy Východočeši po nepřesné střele Mikuše, kterou si nešťastně srazil do vlastní branky gólman Godla, utekli na 3:0.

„Ten gól byl hřebíčkem do naší rakve. Pardubice ale hrály důrazněji než my, víc do těla, i po technické stránce na tom byly lépe. Nám to nelepí. Je to o to těžší, když víme, že se snažíme dát do každého zápasu úplně všechno a stejně pořád prohráváme," krčil rameny Zikmund jenž byl u obou vstřelených gólů Kladna - ten první ve třetí třetině vstřelil sám, druhý připravil pro Jágra.

Juraj Mikuš z Pardubic a Jaromír Jágr z Kladna. sitauci přihlíží další kladenský hokejista Zikmund.

Kateřina Šulová, ČTK

„Snažili jsme se udělat maximum, ale na ledě to nebylo vidět. Je smutný, jak to dopadlo," posteskl si Barinka.

Zatímco Litvínov, Pardubice i Vítkovice začaly po lednové uzávěrce přestupů vyhrávat, Kladno je na tom zcela opačně. Přestože v jednu chvíli bylo na pozicích zajišťujících předkolo play off a na poslední flek mělo patnáctibodový polštář, nyní je aspirantem číslo jedna na sestup.

„Všechny ostatní týmy ze spodku hodně posílily o zkušené hráče a jak je vidět, vyplatilo se jim to. A my jsme prostě ve sračkách," nehledá Barinka výmluvy.

Pardubický hokejista Martin Látal se snaží rozhodit kladenského Brendona Nashe.

Kateřina Šulová, ČTK

Rytíři do konce základní části ještě čekají zápasy v Plzni, se Spartou, v Brně, s Mladou Boleslaví a v Litvínově. Hodně těžký los... „Ještě si ale nepřipouštím, že je konec. Stát se může všechno. Snad to tak vnímají i ostatní kluci. Jde o to dát do pořádku hlavy, hrát jako jeden mančaft a třeba to zvládneme. Jenom o tom povídat ale nikam nevede, mluvení už bylo dost," ví Barinka.

„Ještě není konec. Neházel bych flintu do žita. Věřím, že kdyby se vyhrál jeden zápas, všechno špatné bude pryč. Ale tu dlouhou sérii proher všichni máme někde vzadu v hlavě a myslíme na to," připouští Zikmund, že hlavně psychika je na bodu nulu. Ne-li ještě hluboko pod ním.

„Bezprostředně po zápase bylo v kabině ticho, co víc k tomu říct... „Nesmíme to ale teď položit, i když psychicky je to těžké. Nesmíme to vzdát, to by bylo to nejhorší. Jsme nasraní, zklamaní, to je jasný. Nikdo nerad prohrává, ještě k tomu desetkrát v řadě," ulevil si kapitán Jakub Strnad.