Kometě se další obrat proti Olomouci nepovedl. Třeba ještě Brno proženeme, slibuje útočník Nahodil

Kabina Komety zůstala dlouhé minuty po nepodařeném zápase hermeticky uzavřena, o svoje dojmy z utkání se nepřišel podělit žádný z hráčů.

„Špatně jsme do střetnutí vstoupili. Jen díky výbornému brankáři Vejmelkovi jsme nedostali v úvodní třetině gól. V prostřední dvacetiminutovce jsme sice tlak hostů trochu eliminovali, ale stejně jsme 1:2 prohrávali," hodnotí zápas brněnský asistent Kamil Pokorný, podle něhož odehrálo jeho mužstvo velmi slušně pouze prvních pět minut závěrečné části.

„Dokázali jsme srovnat na 2:2 a pak jsme promarnili tutovku. Hosté si naopak vynutili faul a v přesilovce dotlačili puk do sítě. To byly rozhodující momenty, Hanáci brali tři body zaslouženě," uznává.

Dobrou zprávou pro Kometu je aspoň zdravotní stav útočníka Lukáše Kucsery, který si ve Zlíně poškodil krční páteř a musel na ošetření do nemocnice. Jeho zranění však není zdaleka tak vážné, jak to zpočátku vypadalo. Nedělní utkání svého celku už sledoval z hlediště.

Olomoučtí se radují z pátého triumfu z posledních šesti extraligových duelů. „Šlape nám to teď, hokejem se bavíme. A výbornými zákroky nás drží mladý brankář Mokrý," tvrdí útočník Lukáš Nahodil, jehož elitní formaci s Musilem a Klimkem se nebývale daří. „Sedli jsme si na ledě i mimo něj. Snad nám to ještě nějaký čas vydrží. V tabulce jsme už sedmí, a třeba ještě proženeme ve zbývajících utkáních základní části šestou Kometu," plánuje bývalý brněnský forvard.

Autor druhé olomoucké trefy zhruba uprostřed zápasu chvíli trnul, zda neskóroval vysokou hokejkou. Sudí po přezkoumání konstatovali, že nikoli. „Sám jsem si nebyl jistý, jak moc vysoko jsem hůl měl. Naštěstí to dobře dopadlo. Už v první třetině mi videorozhodčí gól neuznali, ale to puk asi skutečně nepřešel brankovou čáru. Ve druhém případě mně to pánbůh vrátil," usmívá se Nahodil.

Jeden z trenérů Hanáků Zdeněk Moták si libuje, že jeho tým odehrál v Brně další parádní duel. „Věděli jsme, že Brňané měli v nohách těžký sobotní zápas ve Zlíně, a tak jsme se snažili být aktivní. Minimálně dva naše góly byly fakt nádherné. Na klucích je vidět, jakou mají z hokeje momentálně radost," těší ho.

Připustil, že doteď se díval v tabulce spíš pod sebe. „Teď už máme předkolo play off snad jisté. Samozřejmě že by bylo pro nás lepší skončit po základní části sedmí či osmí, a začínat vyřazovací duely na svém ledě. Výš zatím nekoukám, pomýšlet na přímý postup do čtvrtfinále by asi bylo trochu troufalé. Samozřejmě že ale chceme ještě nastřádat co nejvíc výher," uvítal by Moták.