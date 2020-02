Kašík v Třinci tahal skvělé zákroky. Použil i zadek. Ještě, že ho mám tak velký, smál se

Při vyrovnávacím gólu Matěje Stránského jste si vzali trenérskou výzvu. Vzešlo to od vás, nebo to trenér prostě zkusil?

Možná reagoval na mě a popravdě jsem to prostě zkusil. Nevěděl jsem kde ten hráč vedle mě stál a jestli do mě nepíchl hokejkou nebo něco. Chtěli jsme vyhrát a nebylo na co čekat. Co se mohlo stát? Přinejhorším ztratíte oddechový čas. Pro nás byl důležitý jakýkoliv bod. Tak jsem to zkusil.

Měl jste čas se podívat na kostku, jak to doopravdy bylo?

Dělají to tady chytře, že záznam pouštějí až ve chvíli, kdy se začne hrát. To je rada pro nás do Zlína, že bychom to tak měli dělat taky. V přerušené hře se podíváte jak to bylo, ale ale oni ho pustili nějakých deset sekund poté, co se začalo hrát. To už se dívat nešlo.

I v nájezdech padl jediný gól. Byl to zápas gólmanů?

Asi jo, rozhodl vlastně jeden gól. Trefil to do víka krásně. V těch nájezdech to je ale už trošku o štěstí.

Oba góly vám dal Matěj Stránský...

... je asi hodně dobrý, gratuluju. Někdy to tak je. Bylo tam spoustu jiných, i větších šancí, které zůstaly neproměněné a pak trošku se štěstím to protlačil přes hokejku a mezi nohy. Ale Třinec tomu šel hodně naproti, hrál ofenzivně a skvěle.

Nicméně to dlouho vypadalo, že máte bránu definitivně zavřenou. Měl jste z toho pocit, že to dneska vyjde na nulu?

Dobrý pocit jsem měl, ale soustředil jsem se hlavně na to, že potřebujeme bodovat. Vítkovice teď vyhrály spoustu zápasů, začaly se dotahovat, tak mě mrzí, že jsme nezískali ten bod navíc. Ale v takovém zápase, když to vezmu zpětně s pokorou, byl ten bod zlatý.

Nájezd Petra Vrány jste chytil v leže na břiše. Zastavil jste puk zvednutým betonem?

On si mě tak natáhl, proto jsem ležel. A trefil mě do zadku. Ještě, že ho mám tak velký (smích). Chtěl jsem začít běhat, abych ho shodil, ale asi ho tak nechám a začnu v mekáči ještě více žrát... pardon papat. Trefil mě, jak to slušně říct, do kalhot.

Třinec v prodloužení v přesilovce odvolal brankáře. Chtěl jste zkusit střelu do prázdné branky?

Chtěl, určitě. Cítil jsem, že tam byla obrovská možnost. Měl jsem hráče za sebou druhého hodně před sebou, takže tam bylo hodně prostoru. Bohužel se mi ale puk zasekl v dresu a nepodařilo se mi ho vyhodit tak, jak jsem potřeboval a rozhodčí přerušil hru. Škoda, určitě bych to zkusil, protože v ten moment jsem si hodně věřil a měl jsem i dost času.

Chápal jste ten riskantní tah Třince odvolat brankáře za nerozhodného stavu?

Nevěděl jsem v ten moment, proč to udělali. Jak jsou na tom, zda potřebují body pro lepší postavení v tabulce. Nebo, jestli si to zkoušejí už na play off. Těžko říct, ale když jsem to viděl, tak jsem to chtěl prostě zkusit. Bohužel se mi puk zůstal v dresu.