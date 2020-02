Kladenského spasitele Jágra velebili všichni, i kouč soupeře. On je fakt legenda, žasnul Jandač

Kladno se tak bodově dotáhlo na třinácté Pardubice, na dvanáctý Litvínov ztrácí dva body. Oba konkurenti ve hře o padáka sice mají k dobru páteční zápas, Rytíři ale proti Spartě vyslali jasný vzkaz, že je není radno odepisovat.

Ví to i Jágr, který po čtvrteční výhře 4:2 žádosti novinářů o rozhovor odmítl s tím, že do médií promluví až po skončení sezony. Ať už dopadne jakkoliv.

Hráči Kladna Denis Godla a Jaromír Jágr se radují z výhry nad Spartou.

Roman Vondrouš, ČTK

Ve čtvrtek nejen diváci viděli, jak je pro svůj tým nepostradatelný. A všimli si toho nejen fanoušci, ale i trenér Sparty Josef Jandač.

„Za mě je to špičkový světový hokejista. Jarda je fakt legenda, o tom se nemá cenu bavit. Když mě (na začátku sezony) vyhodili z Ruska (Magnitogorsku) a byl jsem se v Kladně podívat na zápas Rytířů, říkal jsem si, jestli Jarda bude stíhat. On ale pořád patří k nejlepším hráčům. Sice už nemá takovou rychlost, ale je to parádní hokejista," smekal před Jágrem někdejší reprezentační kouč.

A dušoval se, že za pochvalnými slovy není jen fakt, že Jágr třaskavou bitvu rozhodl vítězným gólem. „Jde i o to, jak bojuje a dře pro mužstvo. Po ztrátě puku se snaží dotahovat dozadu a to dělá hráče hráčem. O něm se můžeme bavit v superlativech a budeme tady do rána," dodal Jandač.

Trenér Sparty Josef Jandač udílí pokyny svým svěřencům.

Kateřina Šulová, ČTK

„Jarda nás drží celou sezonu a pořád patří k nejlepším hráčům v extralize, co se týče držení a krytí puku i střely. Dokáže se prosadit a pro náš tým je strašně důležitý," pochvaloval si přínos na ledě osmačtyřicetiletého majitele klubu trenér Rytířů David Čermák.

Podle něj Rytířům pomohl utnout jedenáctizápasovou šňůru proher i vzkaz od Petra Křepelky. Dnes čtyřiadvacetiletý odchovanec Kladna, který v klubu působil ještě v juniorech, v říjnu 2017 při zápase nižší německé soutěže po nárazu hlavou na mantinel ochrnul a skončil na invalidním vozíku.

Hlavní rozhodčí Petr Úlehla po konzultaci s kolegou u videa neuznává gól Sparty.

Roman Vondrouš, ČTK

„Petr Křepelka nám zrovna před zápasem se Spartou poslal videovzkaz do kabiny, který jsme klukům pustili. Třeba nám to pomohlo," uvažoval Čermák.

„Moc to ze mě spadlo. Věděl jsem totiž, že když to proti Spartě nezvládneme, už bychom to (s udržením extraligy) měli hodně těžké. Jsou to důležité tři body, jsme za ně strašně rádi. Věřím tomu, že tlak je teď i na soupeřích, kteří s námi hrají o sestup. Věřím, že máme sílu na to, abychom poslední tři zápasy zvládli," vyhlíží útočník Petr Vampola závěrečné tři duely Rytířů v Brně, doma s Mladou Boleslaví a v Litvínově.