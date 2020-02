Skvělý Svoboda! Tohle byl zákrok roku. Jenom díky němu máme bod, chválil Lakatoš

„Mohli jsme mít tři body, ale máme dva a musíme si jich vážit. Vítkovice hrají o hodně, furt se mohou dostat do play off a bruslily nahoru dolů," řekl boleslavský útočník Adam Zbořil, který měl v 51. minutě po přihrávce Klepiše šanci, v jaké se už gól nedat skoro nedá.

„Klépa tam brankáře nádherně přesvědčil, že bude střílet a Svoboda mu na to i skočil. Jenomže pak vytáhl zákrok ze Síně slávy. Asi si vyhrál zlatou helmu," ocenil Zbořil zákrok Miroslava Svobody, který se natáhl přes celou branku a puk mířící do branky zastavil příložníkem.

Brankář Vítkovic Miroslav Svoboda a útočník Jakub Klepiš z Mladé Boleslavi.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Už jsme se radovali z gólu a on to gól nebyl. Celá ta akce byla super, ale do prázdné se to dává nejhůř. To vím i z vlastní zkušenosti. Super zákrok, chytil to parádně," řekl v utkání dvougólový střelec David Šťastný.

Jan Výtisk a brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Dva góly měl na hokejce i vítkovický Lakatoš. V prvním pokusu v oslabení ale proti Krošeljovi selhal. Trefil se až v přesilovce a srovnal na 2:2 „Mám šance každý zápas, akorát asi neumím dát gól. Ale Krošelj chytal parádně. Pro nás zlatý bod. V první třetině nám tam zvonily tyčky, mohlo být hůř," přiznal Lakatoš.

Také on vysekl poklonu brankáři Svobodovi. „Zlomový moment, myslím si, že to bude zákrok roku, bylo to úžasné. Jenom díky tomu jsme to dotáhli do prodloužení a nájezdů," řekl Lakatoš na adresu brankáře Svobody.

Zleva Lukáš Kašpar z Mladé Boleslavi a brankář Miroslav Svoboda a Jan Štencel z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ten ale mluvil především o štěstí a poklonu Lakatošovi vrátil. „Natáhnul jsem se tam. Buď vás to trefí, nebo ne. Jsou chvíle, kdy jste tam včas a stejně je to gól. Teď to bylo štěstí, Zbóřa to myslím podcenil. Na kostce to ale vypadalo hezky a zahřálo mě to. Ale stejně důležitý byl třeba gól Lakyho (Lakatoše) na 2:2. Jsme rádi za bod, rveme se o to, abychom extraligu udrželi. Doufám, že se nám to povede," připomněl hlavní vítkovický cíl Svoboda.

O výhře ve Zlaté helmě nepřemýšlí. „Tohle hlasování ovládají hráči Brna, ne?" vtipkoval vítkovický gólman. „Je mi to fuk. Hlavně, ať jsme příští rok v extralize. To mě zajímá," řekl gólman. Vítkovice získaným bodem poodskočily poslednímu Kladnu tři kola před koncem základní části na rozdíl šesti bodů.